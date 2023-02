Giovanni Allevi e la lotta contro il cancro | Messaggio dall’ospedale da brividi

Giovanni Allevi, grandissimo musicista sta attraversando il periodo più brutto della sua vita. L’uomo ha un tumore a causa del quale è ancora sotto cura in un ospedale Milano. Ma la speranza non si arresta grazie ad un’incredibile forza di volontà raccontata teneremente nella sua pagina social.

Giovanni Allevi è un incredibile musicista, uno dei più importanti del panorama italiano e internazionale capace di combinare contemporaneità e tradizione come nessuno mai. Sfortunatamente l’uomo sta andando incontro ad una battaglia difficilissima, la più complessa di tutta la sua vita: ha un mieloma multiplo che lo ha costretto a mettere in stand by la sua carriera.

Tuttavia, Allevi cerca di combattere al meglio delle sue forze trovando anche giovamento nella condivisione della sua lotta tramite social. Infatti, il musicista sta utilizzando molto il suo Instagram per comunicare con i suoi follower e aggiornarli sulle sue condizioni di salute con grande autenticità ed onestà.

L’ultimo post pubblicato sui suoi social è un grandissimo esempio di speranza e che allo stesso tempo ha generato un’ondata di commozione e di tristezza. La situazione non è semplice ma Giovanni Allevi prova, con il supporto nella sua famiglia, a vedere la luce nel buio, la gioia nel dolore.

Continua il percorso di Giovanni Allevi: il post che ha commosso il Web

Dall’Istituto Nazionale dei Tumori della città di Milano, dove Giovanni Allevi è periodicamente in cura, l’artista ha pubblicato un tenero post con lo scopo di darsi forza e di darne a chi come lui deve farsi coraggio anche nella situazione più ardua. Lo scatto mostra la sua flebo con uno sfondo paradossalmente poetico e una bellissima luce del tramonto.

“Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare” ha scritto su Instagram raccogliendo l’amore e l’appoggio dei suoi utenti.

Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare. pic.twitter.com/vfrDiS5raB — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) January 9, 2023

La reazione dei followers, inutile dire, è stata di grande calore ed amore. Tutti i suoi ammiratori hanno risposto positivamente apprezzando senza ombra di dubbio il suo spirito fiducioso nonostante il dolore provato. A questo punto, tutti desiderano vederlo nuovamente sul palco sereno mentre suona la sua meravigliosa musica.

A stargli accanto, quindi, la sua compagna e i suoi due figli Leonardo e Giorgio, desiderosi di rivedere in forma il loro talentuosissimo papà.