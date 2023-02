Lolita Lobosco esiste davvero, non immaginerete mai chi è | FOTO

Le indagini di Lolita Lobosco è una delle fiction Rai più amate: il vicequestore che dà il nome alla serie, alle prese con una squadra di soli uomini, ha conquistato in poco tempo il cuore dei telespettatori, diventando una delle serie tv italiane più viste degli ultimi anni. Ma lo sapevate che la protagonista esiste davvero?

Lolita Lobosco è nata dalla penna di Gabriella Genisi e vive le sue avventure nei romanzi della scrittrice. La sua personalità ha colpito talmente tanto le persone che la Rai ha deciso di realizzare una serie incentrata sulle sue avventure. Scritta da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale, e diretta da Luca Miniero, la fiction vede come protagonista un vicequestore di circa 36 anni che, dopo un periodo di servizio nel Nord Italia, torna a svolgere le sue funzioni a Bari, la sua città d’origine.

A interpretare il personaggio c’è Luisa Ranieri, una delle attrici più talentuose e conosciute dell’ultimo decennio. L’attrice è riuscita a incarnare alla perfezione la Lobosco, regalando agli italiani un’interpretazione unica che ha saputo valorizzare ancora di più i romanzi di Genisi.

Lolita Lobosco esiste davvero: ecco chi è

Vista la fama raggiunta dalla serie, i fan sono tanti e si chiedono spesso da dove la scrittrice abbia tratto ispirazione. Dopo la messa in onda della fiction, infatti, anche i romanzi hanno conquistato nuovi seguaci, e la fama della scrittrice si è moltiplicata.

Tra le domande che i fan della serie si fanno ce n’è una che riguarda le origini della protagonista: l’autrice infatti ha rivelato di aver preso ispirazione da una persona realmente esistente per creare Lolita Lobosco, e finalmente conosciamo la sua identità.

Ebbene, dietro il vicequestore più famoso d’Italia c’è Maria Letizia La Selva, diventata di recente direttrice della nona zona della Polizia di frontiera delle regioni Puglia, Molise e Abruzzo. “La mia musa ispiratrice di Lolita Lobosco in carne e ossa” ha detto la scrittrice.

Genisi lo ha reso noto in un post su Facebook, approfittandone per fare i complimenti a La Selva per il suo nuovo, importante incarico. La scrittrice si è ispirata alla sua storia per delineare il proprio personaggio, e bisogna ammettere che ha fatto proprio centro.

Divisa tra inseguimenti, criminali e problemi di cuore, Lobosco ha portato una ventata d’aria fresca in Rai. Le avventure del vicequestore hanno conquistato migliaia di telespettatori che ogni domenica attendono con ansia una nuova puntata della serie. Arrivata alla seconda stagione, la fiction ha già in cantiere la terza grazie all’affetto ricevuto dai fan di tutta Italia.