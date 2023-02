Grossa soffiata: “Erano in crisi…”, il retroscena doveva rimanere segreto

Il libro di Harry, Spare, ogni giorno sforna nuovi gossip. Se si legge attentamente tra le righe si nota che il secondo figlio di Carlo e Lady Diana svela interessanti e privati retroscena. Questa volta è finito nel mirino mediatico un episodio che racconta di più sul rapporto tra due membri amatissimi della famiglia reale.

Il retroscena reale

È uscito ormai da qualche settimana, ma non si smette di parlarne: il libro di Harry, Spare, è sulla bocca di tutti perché è colmo di informazioni preziose che ci permettono di entrare, per la prima volta nella storia, nella vita privata dei membri della famiglia reale.

Leggendo le pagine, come una mosca ci aggiriamo nella quotidianità dei royals, abbiamo una vista prioritaria sulla loro vita, vediamo cose che non ci è dato vedere. Insomma, Harry ha davvero aperto le porte di casa ai suoi sudditi.

Resta il fatto che il momento non è dei migliori per la famiglia reale: dopo la morte della Regina Elisabetta l’uscita del libro è stato un colpo basso da superare proprio perché ha rivelato molti segreti interni.

Tra questi, uno che riguarda Carlo, prossimo all’incoronazione, e la principessa Kate. L’episodio ha spiazzato i lettori, sorpresi di scoprire un fatto simile. Il duca di Sussex ha rivelato un retroscena che vede coinvolti Kate e Carlo piuttosto privato. “Papà e Kate erano in crisi”, afferma.

La gelosia di Carlo

Il duca di Sussex ha raccontato che Carlo è sempre stato geloso dell’attenzione mediatica che i giornalisti riservavano a Kate e questo avrebbe messo a repentaglio il loro rapporto, finito in “crisi”.

L’attuale Re avrebbe accusato Kate di “distogliere l’attenzione” dall’operato della Corona in termini di beneficienza. Un’accusa grave che per un periodo avrebbe inclinato i rapporti tra i due. Molti si chiedono come abbia reagito William alla gelosia di Carlo e come abbia cercato di gestirla per placare gli animi.

Inoltre, sembra che Carlo si arrabbiò una seconda volta, quanto scoprì che un suo evento e quello di Kate erano stati organizzati lo stesso giorno. Il rischio, ancora una volta, era quello di distogliere l’attenzione dall’operato svolto da lui e Camilla.

Ancora, un’altra volta perse la testa quando vide una foto di Kate con una racchetta da tennis in mano. Il motivo? Sosteneva che quella foto avrebbe conquistato le prime pagine dei tabloid, surclassando lui e Camilla. Infatti, così fu.

Insomma, il retroscena è davvero privato e fa luce su degli scontri interni di cui forse non ci era dato sapere. Non sappiamo se ci fosse una reale gelosia nei confronti di Kate o se Carlo volesse solo garantire che passassero le azioni benefiche della Corona.

Di certo Harry nel suo libro, che potremmo paragonare a un flusso di coscienza, non si è dato limiti e ha svelato tutto ciò che la sua mente e il suo cuore ricordava.