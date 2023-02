Ilary Blasi, fuga d’amore con il nuovo uomo | La FOTO non lascia dubbi: è innamorata!

Dopo mesi di silenzio, finalmente Ilary fa parlare di fatti e si mostra in dolce compagnia di Bastian Muller. Arriva l’annuncio che nessuno si aspettava.

Ilary Blasi al settimo cielo

È stata un’estate segnata dalla separazione tra Ilary e Totti che, con la fine della loro storia d’amore, hanno sfamato giornali di gossip che hanno raccontato in toto la loro storia. Tra tradimenti, ripicche e incontri in tribunale, Ilary e Totti non si sono fatti mancare proprio niente e hanno fatto parlare di sé.

Mentre l’ex capitano della Roma ha rilasciato una clamorosa intervista fiume al Corriere della Sera nella quale raccontava tutte le lacune della loro relazione, Ilary non ha mai parlato con i giornali. Non abbiamo mai sentito la sua campana, si è limitata a lanciare frecciatine all’ex marito attraverso i suoi profili social.

Dopo lunghi mesi di silenzio e frecciatine velenose, però, è arrivata la svolta. Per la prima volta ha fatto parlare i fatti e si è mostrata in dolce compagnai di Bastian Muller. La notizia è clamorosa e sta facendo il giro di tutti i giornali, sul web non si parla d’altro.

Il popolo di internet è impazzito quando ha saputo del loro rapporto e supporta Ilary Blasi che, mattone dopo mattone, sta cercando di ricostruire la sua vita, senza “correre” come ha fatto Totti con Noemi Bocchi.

Secondo alcune persone, infatti, l’ex capitano della Roma avrebbe fatto un passo troppo avventato con la sua nuova compagna: i due hanno già comprato casa insieme e sembrano davvero intenzionati a costruire qualcosa di serio, che duri nel tempo. Ricordiamo, però, che Totti si è separato da pochi mesi: ci sono davvero le fondamenta per costruire una relazione duratura?

Il weekend romantico

Mentre questo dubbio aleggia nel web, Ilary mostra la sua nuova vita in compagnia di amici e un nuovo uomo.

Dopo le voci sulla loro relazione, è giunta una conferma con la pubblicazione delle foto del loro weekend romantico a Parigi. Non era la prima volta che Bastian Muller e la Blasi scappano per una fuga d’amore: prima della città dell’amore, avevano trascorso capodanno a Bangkok insieme a un’altra coppia di amici.

Ad oggi il rapporto tra i due sembra diventare sempre più serio e ci sono tutti i presupposti perché diventi una storia d’amore, importante. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia si è concessa una vacanza sulle meravigliose montagne del Trentino in compagnia di amici della conduttrice.

Inoltre, sembra che la conduttrice dell’Isola dei Famosi abbia già fatto le presentazioni in famiglia, presentando l’imprenditore tedesco ai suoi figli, proprio come Totti ha fatto con Noemi Bocchi.

Insomma, tutto suggerisce che le cose tra i due sono serie e che probabilmente sta nascendo un grande amore: non ci resta che aspettare per scoprire come si evolverà il loro rapporto.