Test d’intelligenza difficilissimo: trova la scritta “Bingo” | Chi ci riesce è un vero fuoriclasse!

Riuscite a trovare la parola “Bingo”? Il test proposto sembra semplice, ma in realtà trae in inganno: pochissime persone lo risolvono.

Il test di intelligenza che vi proponiamo oggi contiene un’illusione ottica davvero difficile da risolvere. A prima vista, osservando l’immagine, si ha l’impressione che sia composta da una ripetizione della parola “Bingo”.

In realtà, non è così: osservando bene si nota che c’è scritto “Bigno”. Le illusioni ottiche tendono a ingannare mente e vista: solo i più attenti ai dettagli riescono a non cadere nel tranello.

Negli ultimi tempi l’illusione ottica proposta sta letteralmente spopolando sul web: milioni di persone si mettono alla prova per verificare le proprie capacità cognitive. Il test di intelligenza è andato talmente virale tanto da essere stato proposta dal celebre tabloid britannico The Mirror. Ma qual è lo scopo del test?

Illusione ottica: come non farsi ingannare dalle apparenze

Per risolvere l’illusione ottica, bisogna riuscire a trovare in pochi secondi la parola “Bingo”. Sembra un’impresa facile, ma in realtà non è lo affatto: tra i tanti “Bigno” è davvero arduo trovare quella corretta in pochi secondi e senza farsi ingannare dalle apparenze.

Per chi non lo sapesse, un’illusione ottica è un’immagine che inganna il nostro cervello attraverso fattori naturali o creati dall’uomo. Possono giocare un ruolo cruciale le linee, i colori, le forme del disegno che, insieme, creano un’illusione. Ciò che vediamo noi di primo impatto è profondamente diverso dal messaggio che l’immagine vorrebbe lanciare. Il rischio, appunto, è di interpretare la realtà in modo errato. Per non sbagliare, bisogna avere una vista da falco e non farsi prendere dalla fretta: questo è il motivo per cui poche persone riescono a risolvere il seguente test.

Chi trova la parola “Bingo” è un genio

Guardando l’immagine saltano all’occhio le innumerevoli ripetizioni della scritta “Bigno“. Tra esse, però, ce n’è una diversa, ossia “Bingo”. Questa parola è davvero difficile da trovare, dato che è sommersa dalle altre. La difficoltà è proprio riuscire a individuarla in soli dieci secondi. Chi ci riesce, è davvero un genio. Se ci impiegate ancora meno tempo, allora siete dei fuoriclasse!

Se non siete riusciti a individuarla, non temete: ecco qualche trucco per risolvere il test. Il primo consiglio è quello di allontanare e avvicinare lo schermo. In alternativa, potete fissare un punto al centro e lasciare che la visione periferica faccia il resto. Infine, si può scorrere riga per riga fino a trovare la parola cercata. Insomma, armatevi di pazienza e provate a non farvi ingannare dal test. Se vi è piaciuto e volete continuare a mettere alla prova la vostra mente, eccovene un altro.