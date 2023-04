Scandalo a Forum: il giudice è stato sospeso | Bancarotta e riciclaggio di denaro

Forum, nota trasmissione giuridica in onda su Rete 4, è al centro di un enorme scandalo e si è vista costretta a sospendere un giudice.

Sembra quasi ironico che uno dei protagonisti di Forum sia stato al centro di uno scandalo di enorme portata, eppure è accaduto. Chi segue il programma si ricorderà della sospensione di uno dei giudici più famosi della trasmissione per via del suo coinvolgimento in un’inchiesta molto delicata.

La trasmissione è stata guidata per molti anni da Rita Dalla Chiesa: la conduttrice è rimasta al timone del programma dal 1988 al 1997, e poi di nuovo dal 2003 al 2013. In quell’anno ha deciso di andarsene e al suo posto è arrivata Barbara Palombelli, ormai da 10 anni alla conduzione di Forum.

Nel corso degli anni i telespettatori hanno assistito a molti casi. La trasmissione va in onda dal lontano 1985 ed è sempre stata trasmessa con continuità. Tra giudici e presentatori sono stati tanti i volti che si sono alternati nel programma. Tutti si ricorderanno di Santi Licheri, il primo giudice del programma che per molti anni è stato anche l’unico.

Licheri ha concluso la sua carriera nel 2009, un anno prima della sua morte. Nel corso degli anni si sono alternati diversi giudici, e uno fra questi è stato coinvolto in un brutto scandalo che lo ha segnato per sempre.

Scandalo a Forum

La produzione di Forum ha deciso di sospendere uno dei giudici più amati della trasmissione a causa del suo presunto coinvolgimento in un’inchiesta aperta. Il fatto è accaduto nel 2019 e a pagarne le conseguenze è stato l’avvocato Francesco Foti, intercettato con un indagato per la creazione di alcune società in Croazia.

La Guardia di Finanza lo aveva intercettato in un ristorante insieme all’indagato e a un altro legale e lo aveva segnalato nel rapporto. L’indagato, l’avvocato civilista Mariolino Leonardi, era coinvolto in uno spostamento di beni in una società croata al fine di non pagare le tasse.

Il ritorno di Foti

A causa di quel pranzo Foti era rimasto coinvolto nella questione e la produzione di Forum aveva deciso di sospenderlo momentaneamente finché non si fosse chiarita la situazione. Foti ha sempre difeso la sua estraneità ai fatti e alla fine è risultato effettivamente al di fuori di possibili coinvolgimenti.

Nonostante sia tornato nella trasmissione, l’avvocato ha affermato di aver avuto numerosi problemi, soprattutto d’immagine. Anche se alla fine si è rivelato innocente, come ha più volte ribadito, ormai lo scandalo si era creato e Foti è finito su tutti i giornali. Per fortuna è finito tutto per il meglio, ma l’esperienza ha segnato indelebilmente l’avvocato.