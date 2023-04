Albano tradisce Loredana Lecciso: smascherato in diretta televisiva | Brutto colpo

Brutta vicenda per Albano Carrisi: l’uomo ha tradito sua moglie ma è stato smascherato davanti a tutti. Imbarazzo senza fine.

Una vicenda quella tra Albano Carrisi e una donna spagnola che ha dell’assurdo. Albano si trova in una situazione davvero difficile, diviso tra due donne. Carrisi è ben noto per le sue storie d’amore travagliate e sempre al centro dell’attenzione mediatica. Anche questa volta sembra che per l’uomo non ci sia scampo ed è finito nuovamente nel ciclone.

Carrisi è uno dei cantanti più apprezzati del mondo della musica: insieme a Romina Power ha prodotto hit di grandi successo come “Felicità” e “Nostalgia Canaglia” diventando una vera e propria star internazionale.

Con Romina ha alle spalle un matrimonio lungo ben trent’anni e quattro figli insieme: la loro unione si è, però, sgretolata quando hanno la maggiore Ylenia è scomparsa in circostanze sospette. Dopo anni separati i due hanno ritrovato l’intesa tornando a cantare e a fare musica insieme destando anche qualche sospetto circa una loro probabile riconciliazione amorosa.

In tutto questo trambusto come si colloca l’altra storica compagna di Albano? La Lecciso sembra non essere preoccupata della vicinanza di Albano a Romina nonostante un po’ di gelosia. Ma ora c’è un’altra vicenda che potrebbe davvero mettere in allarme l’amore con il cantante pugliese. Vediamo i dettagli.

L’amore tra Loredana e Albano Carrisi

Dopo il matrimonio con Romina Power Albano si è legato sentimentalmente a Loredana Lecciso con la quale ha avuto altri due figli e tutt’ora vive nella loro meravigliosa tenuta a Cellino San Marco in Puglia. In oltre vent’anni di relazione la coppia ha attraversato alti e bassi uscendone però sempre più forte di prima. Una terribile rivelazione sembra, però, mettere a repentaglio la storia di una vita.

Opsite di un celebre programma spagnolo chiamato Salvame Deluxe Albano ha cantato le sue più belle canzoni ripercorrendo tutti gli anni della sua carriera. Ad un certo punto, però, una donna ha chiamato alla trasmissione di Canal 5 e ha smascherato il cantante affermando di aver avuto una relazione con l’uomo durata tre anni. Inutile dire lo stupore generale e la negazione più totale da parte del cantante salentino.

Le parole dell’amante

La presunta amante di Albano Carrisi si chiama Patricia Donoso e come riportato sul sito di Davide Maggio avrebbe detto: “Siamo stati in contatto per tre anni. Dica lui quel che vuole, ma ci siamo telefonati”. Patricia ha confessato di aver conosciuto Albano ad una partita allo stadio di San Siro, affermazioni subito negate dal cantante che ammette di essere andato solo una volta ma non con lei.

Il cantante ha inoltre confermato che procederà per via legali per nei confronti di questa donna accusandola di diffamazione e negando ogni sua dichiarazione sebbene dei due esista una foto insieme che comunque non proverebbe nulla. “Hai detto solo una bugia” ha replicato Albano scocciato mentre cerca ancora di preservare privacy per la sua famiglia e l’unione forse ancora ben solida con Loredana Lecciso.