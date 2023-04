Aggressione negli studi Mediaset: è dovuta intervenire la sicurezza | Non l’ha passata liscia

Negli studi Mediaset c’è stata una terribile aggressione in diretta nei confronti di un volto noto della televisione e del web.

Mediaset si è resa ancora una volta protagonista di un triste episodio: il pubblico in studio ha aggredito verbalmente una diva del web ricoprendola di insulti. La situazione si è calmata solo quando la sicurezza ha allontanato con la forza i colpevoli, ma ormai il danno era compiuto.

Il fattaccio è accaduto negli studi del Grande Fratello VIP, durante la finale di quest’ultima edizione; edizione che, come sappiamo bene, non è stata esente da scandali e critiche piuttosto pesanti. La produzione, di fronte alle ultime indicazioni dell’emittente, si vedrà costretta ad aggiustare il tiro per il prossimo anno.

Lo stesso vale anche per gli altri programmi del palinsesto Mediaset: l’emittente ha imposto un cambio di rotta urgente per impedire che accadano episodi come quello in cui è rimasto coinvolto Marco Bellavia, o per l’appunto quest’ultima aggressione senza vergogna.

Lo stesso pubblico del reality che di norma accetta e apprezza il compromesso del trash del Grande Fratello ritiene che si sia oltrepassato il limite già da un po’. Dopo l’ennesimo, vergognoso episodio, è tempo di correre ai ripari e rimettersi in carreggiata.

Aggressione a Mediaset

L’episodio, avvenuto ormai più di una settimana fa, sta ancora facendo discutere il web. Vittima dell’aggressione è stata Oriana Marzoli, una delle finaliste del GF Vip. L’influencer si è vista soffiare la vincita da Nikita Pelizon che ha trionfato superandola all’ultimo. Quando Oriana è entrata in studio è successo il finimondo.

Dal pubblico si sono levati insulti anche molto pesanti diretti alla finalista: “Sei una fallita” si sente nei video condivisi sul web, e anche “Buon rosicamento!”. Ma questi sono quelli più soft, perché tra le tante grida ci sono anche diversi “Fai schifo”. La situazione è degenerata in poco tempo e ha sconvolto il web intero.

La risposta della diva

Gli addetti alla sicurezza sono dovuti intervenire per placare la situazione allontanando le fan di Nikita Pelizon che stavano prendendo di mira Oriana. La finalista non si è lasciata intimidire dagli insulti e, anzi, ha salutato il pubblico con un sorriso e ha lanciato baci agli haters. L’episodio però non è affatto passato inosservato.

“Che film horror. Sono orribili, queste fan” si legge in uno dei commenti sotto il video dell’accaduto. “Spero sia qualcosa di preparato perché, in caso contrario, è veramente triste vedere tanta cattiveria e volgarità dietro ad un reality, che è uno spettacolo pubblico, o almeno, dovrebbe”. Mediaset potrebbe prendere ulteriori provvedimenti dopo questo spettacolo vergognoso.