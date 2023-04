Paura per Cesara Buonamici, grave problema all’occhio: rischia di perderlo | FOTO

La ben nota mezzobusto del TG5 potrebbe ritirarsi prima del tempo a causa del suo occhio semichiuso. Scopriamo cos’è successo.

Cesara Buonamici è uno dei volti più noti del Telegiornale di Canale5. Durante il corso della sua lunga e professionale carriera da giornalista, molti italiani si sono affezionati alla sua persona. In particolare, i telespettatori sono andati nel panico quando hanno visto l’occhio della Buonamici semichiuso.

Cesara fa parte della storia del TG5, dal momento che è rimasta l’unica all’interno della redazione tra i giornalisti fondatori. Infatti, è stata proprio Cesara ad aprire l’edizione del notiziario di Canale5 nel 1992, assieme ai colleghi Enrico Mentana, l’allora direttore, Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun.

In tutti i suoi anni di meritata carriera, la Buonamici ha attirato le simpatie e la stima di moltissimi italiani, tanto da farli preoccupare anche per le sue condizioni di salute. Qualche tempo fa, il mezzobusto del TG5 ha avuto un’evidente problema all’occhio destro e in molti hanno chiesto spiegazioni direttamente alla redazione di Canale5, perché davvero preoccupati per la giornalista.

Per molto tempo Cesara è stata al centro dei media proprio a causa di questo problema all’occhio e sono state ipotizzate diverse ragioni che avrebbero potuto causarne la semichiusura. Alcuni hanno pensato che la causa sia stato un intervento chirurgico andato male, mentre altri propendevano più verso la sindrome dell’occhio di vetro, come si legge sul sito ogmag.net.

Le diverse congetture hanno costretto Cesara a prendere provvedimenti

Dal momento che la Buonamici è un personaggio celebre, la sua vita e la sua carriera sono a disposizione dei telespettatori italiani che, con il tempo, hanno saputo apprezzare il talento della giornalista, arrivando anche ad ammirarla molto.

Ma questa sua fama ha portato anche ad avere maldicenze sul suo conto. In particolare, sulle ragioni per le quali il suo occhio destro è rimasto semichiuso per diverso tempo. Dunque, per rassicurare i suoi fan e per smentire le congetture sbagliate che alcuni hanno ipotizzato, Cesara ha deciso di dare una spiegazione vera e definitiva.

Ecco perché l’occhio destro della Buonamici e semichiuso

La giornalista, tramite un messaggio pubblicato sui social, ha spiegato perché il suo occhio destro è rimasto socchiuso. “Non ho nulla di grave”, così ha esordito Cesara, per tranquillizzare gli italiani preoccupati per la sua salute.

Cesara Buonamici ha poi spiegato che ha avuto una nevralgia al trigemino e per curarsi il suo dottore le ha prescritto un anestetico che le aveva causato un blocco temporaneo al viso. In questo modo, il mezzobusto del TG5 ha dissipato ogni dubbio sul suo occhio semichiuso.