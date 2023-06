News Victoria paparazzata in vacanza con la nuova fiamma | Ecco chi è la sua ragazza Di Marina Drai - 12

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, è stata beccata con una nuova, misteriosa fiamma mentre si trovava in vacanza.

Le vicende dei Maneskin continuano a riempire le prime pagine dei giornali di gossip. La rottura tra Giorgia Soleri e Damiano ha monopolizzato l’attenzione di riviste e social, e dopo giorni gli utenti continuano a parlarne e a cercare di capire cosa sia accaduto davvero.

Il cantante del gruppo, dopo essere stato “incastrato” da un video diffuso sul web, si è prontamente scusato per il modo in cui è stata diffusa la notizia, ma ha anche specificato che tra lui e Giorgia le cose erano finite già da qualche giorno. Nessun tradimento, dunque, come qualcuno aveva ipotizzato.

La curiosità comunque non si è arrestata e il web sta aspettando una reazione improvvisa di uno dei due per continuare a parlarne. Al momento i social dei due tacciono, e ciò non fa che aumentare la curiosità dei loro fan.

Tra chi si è schierato da una parte e chi dall’altra, ormai c’è in atto una sorta di “guerra” tra le fazioni. C’è chi, nonostante le spiegazioni di Damiano, continua a scagliarsi contro di lui per il gesto in discoteca, secondo molti “eccessivo” vista la rottura recente.

Victoria dei Maneskin: passione in vacanza

In tutto ciò c’è chi, invece, si gode la sua storia d’amore e non dà peso ai paparazzi: stiamo parlando di Victoria, la bassista dei Maneskin, che è stata immortalata dal settimanale Chi mentre si scambiava dei baci di passione con la sua ragazza. In vacanza a Formentera, insieme al resto del gruppo, la giovane si è lasciata trasportare dall’amore.

Ma chi è la ragazza con lei? Si chiama Luna Passos e fa la modella da diversi anni. Originaria del Brasile, è già molto famosa per le sue collaborazioni con riviste di moda in tutto il mondo e con molti stilisti. Molti si stanno chiedendo se sia una cotta estiva o se sarà un amore duraturo. Chi può dirlo? Per ora l’importante è cogliere ogni attimo.

Maneskin in tour

La band, tra una data e l’altra del Loud Kids Tour, si sta godendo il meritato riposo nelle isole spagnole. Dopo l’ultimo Festival il gruppo si è esibito a Madrid lo scorso 10 giugno ed è atteso poi al Glastonbury Festival che si terrà dal 21 al 25 giugno. A luglio torneranno in Italia, prima a Trieste, poi a Roma e infine a San Siro a Milano.

L’agenda estiva degli spettacoli è piena e i Maneskin non potrebbero certo chiedere di meglio. Con una piccola pausa a fine estate, il gruppo ha in programma già numerose date a settembre che li porteranno in stadi e palazzetti intorno al mondo.