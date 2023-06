News Meteo, grandinate pericolose e piogge torrenziali | Regioni a rischio Di Didi Kera - 11

Questo giugno si è presentato particolarmente instabile e il brutto tempo sembra non volerci ancora lasciare.

Il weekend scorso ha visto l’Italia divisa in due: mentre nelle regioni del nord era arrivata dell’aria fresca che aveva fatto diminuire le temperature, rinfrescando le città, al sud e in Sicilia in caldo torrido ha continuato a persistere, portando il termometro a toccare picchi fino ai 40 gradi.

Tuttavia, pochi giorni fa l’ondata di caldo africano è diminuita parecchio, permettendo all’aria fresca del nord di raggiungere anche le regioni del sud. Infatti, le temperature hanno subito un calo notevole, di 8-10 gradi. Questo anche grazie ad alcuni temporali registrati nelle regioni centrali adriatiche e nelle zone interne del sud.

Dalla scorsa domenica, l’anticiclone africano ha lasciato il posto a quello delle Azzorre, rendendo il caldo più sopportabile, soprattutto grazie all’assenza dell’afa. Il bel tempo investirà tutta la nostra penisola, ma le temperature non saranno soffocanti, bensì rimarranno nella media stagionale. Tuttavia, le zone che hanno toccato i 35 gradi sono state la Toscana, la Sardegna e le pianure a nord-ovest.

Il nord d’Italia è stato caratterizzato da alcune aree di convergenza, vale a dire quando diverse condizioni atmosferiche si intersecano. Questo comporta piogge eccessive e temporali improvvisi, con il rischio anche di vedere la grandine. Mentre il nord è in questa condizione, il sud del paese gode del tipico clima estivo.

Anticiclone delle Azzorre

La scorsa settimana, l’Italia ha visto diversi agenti atmosferici intercorrere tra loro: alcune regioni hanno avuto forti piogge, altre forti temperature. Tutti questi fenomeni sono stati causati dalla presenza simultanea di aria calda ed aria fredda nelle stesse zone.

Lo scontro tra queste condizioni ha generato acquazzoni, temporali e grandinate. Tuttavia, il maltempo è durato poco perché l’anticiclone delle Azzorre ha portato stabilità nella penisola, con un clima tipicamente estivo, caratterizzato da elevate temperature ma senza afa insopportabile.

Il caldo non molla

Malgrado alcuni scorci di pioggia e grandine sparsi in tutta Italia, l’anticiclone africano sembra essere dietro l’angolo, ancora più potente ed insistente. Dopo questi brevi momenti di piogge e temporali, pare che l’anticiclone farà di nuovo capolino con l’inizio di luglio.

Questo significa che il caldo torrido tornerà nelle nostre città e le temperature saranno nuovamente al di sopra della media stagionale. Insomma, l’estate è appena iniziata e il caldo ci farà compagnia ancora per diverso tempo. State accorti, idratatevi e, comunque, date sempre un’occhiata alle previsioni meteo prima di organizzare qualunque gita fuoriporta.