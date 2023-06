News Clamoroso! Svelati i nomi delle co-conduttrici di Sanremo 2024 | Ma Amadeus giura: è l’ultimo anno! Di Mia Lonigro - 12

Sanremo 2024 inizia a prendere forma ed ecco che vengono ora rivelati i primi nomi che potrebbero accompagnare Amadeus il prossimo anno.

Amadeus, noto conduttore televisivo e radiofonico, sarà ancora una volta alla guida del Festival di Sanremo nella prossima edizione, confermando il suo ruolo di “maestro” dell’evento musicale più atteso dell’anno. Tuttavia, ci sono già due nomi che circolano come possibili co-conduttori accanto a lui, secondo quanto riportato dal magazine Domani: Andrea Delogu ed Ema Stokholma.

La notizia che Amadeus potrebbe avere dei colleghi di grande talento ad affiancarlo alla conduzione del Festival di Sanremo ha suscitato un’ampia reazione positiva da parte del pubblico sul web, che considera entrambe le figure delle professioniste affermate nel loro campo.

Andrea Delogu è un volto noto dell’intrattenimento italiano. Dotata di un carisma unico e di un grande spirito comunicativo, ha condotto numerosi programmi televisivi di successo, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

La sua esperienza nella conduzione di programmi musicali e la sua passione per la musica la rendono una candidata ideale per affiancare Amadeus nel contesto del Festival di Sanremo.

La carriera di Ema e Andrea

L’idea di avere queste due personalità di spicco accanto a Amadeus ha generato entusiasmo tra il pubblico, che si augura di vederli esprimere tutto il loro talento sul palco dell’Ariston. Entrambe sono conduttrici e speaker radiofoniche di Rai Radio 2 da diverso tempo e tutte e due sono due famose scrittrici. Ma il loro talento non finisce qui: la Stokholma è anche pittrice e affermata dj e ha suonato perfino al Primo Maggio di Roma.

La Delogu invece si è concetrata quest’anno sulla sua tournée teatrale portando in scena uno spettacolo che ironizza sull’età che avanza e la sua esperienza di relazione amorosa con un uomo più giovane. “Incredibile, qualcuno del mestiere. Sarebbe un miracolo”, “Che la Rai ogni tanto riesca a fare le scelte giuste?” e ancora “Sarebbero super adatte…e mi auguro che possano essere loro le conduttrici future da SOLE…” sono solo alcuni dei commenti entusiasti della gente una volta appresa la notizia della probabile partecipazione al Festival di Ema e Andrea.

L’ultimo anno di Amadeus

Amadeus stesso ha confermato durante un’intervista al Tg1 Mattina Estate di Giorgia Cardinaletti alcuni giorni fa che questa sarà la sua ultima edizione come conduttore del Festival di Sanremo, annunciando che passerà l’intera estate ad ascoltare musica per prepararsi al meglio per l’evento. La sua passione e dedizione per la musica sono evidenti nel modo in cui si è dedicato alla conduzione del Festival negli anni passati, creando uno spettacolo indimenticabile per il pubblico italiano e internazionale.

Con Amadeus alla guida e la possibilità di avere Andrea Delogu ed Ema Stokholma come co-conduttori, il prossimo Festival di Sanremo promette di essere un’edizione emozionante e piena di sorprese. Per ora ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e non vi è nessuna certezza circa la presenza di queste due personalità a Sanremo. Intanto, rimaniamo in attesa di scoprire nuovi scoop sulla kermesse musicale più importante dell’anno.