Si accascia a terra in diretta, soccorsi immediati in studio: ma il volto noto non da segni di vita | Panico a Mediaset

Una situazione che ha del surreale quella accaduta in diretta negli studi Mediaset, il volto noto perde i sensi e si accascia a terra.

Attimi di terrore in Mediaset: all’improvviso uno dei volti più noti della televisione ha perso i sensi e ha spaventato i presenti e il pubblico a casa.

Durante un’intervista il super ospite si è accasciato a terra senza neanche un avviso di malore. L’evento ha scosso talmente tanto i telespettatori che ancora oggi se ne parla con sgomento.

Quando succedono queste cose non si può rimanere di certo indifferenti: anche se chi si sente male non è proprio tra i nostri personaggi dello show business preferiti, è normale preoccuparsi della salute di una persona, soprattutto se si tratta di qualcuno di molto giovane come è accaduto questa volta.

I soccorsi sono arrivati subito ma si è temuto il peggio perché l’ospite non rispondeva ai tentativi di farlo rinvenire.

Attimi di paura

Non è la prima volta che durante la diretta qualcuno si sente male, per i motivi più disparati. L’ultimo caso è stato quello di Nunzia De Girolamo, conduttrice di Estate in diretta che prima di una delle puntate della scorsa estate è svenuta, giusto poco prima della diretta. Al contrario delle altre volte, De Girolamo si è mostrata seduta su una poltrona ad accogliere il pubblico da casa e questo ha causato qualche sospetto, visto che non era solita presentarsi così.

Dopo qualche minuto la conduttrice ha chiarito che poco prima della diretta si era sentita male, probabilmente per il caldo, e per questo ora stava conducendo dalla poltrona. Lo spavento è stato tanto, ma per fortuna tutto si è concluso per il meglio. Ma cosa è accaduto invece in Mediaset? Le cose potrebbero essere più gravi di quello che si pensa.

Lo svenimento in studio

Il video a cui facciamo riferimento risale a molti anni fa, quando Maurizia Paradiso, ex attrice pornografica, ospite di Piero Chiambretti, è svenuta durante la diretta. La causa di questo mancamento sono state le dichiarazioni di Antonio Di Cesco, marito di Moana Pozzi, anche lei famosa attrice pornografica. Di Cesco ha condiviso alcune confessioni scioccanti sulla morte della moglie, causando emozioni così forti in Paradiso che la donna è svenuta.

Ma lo ha fatto davvero è o stata solo una messa in scena? A distanza di anni non è ancora chiaro cosa sia successo nello studio: la reazione composta di Chiambretti e Di Cesco, i quali praticamente non hanno prestato soccorso alla donna, sembra lasciare intendere che sia stata tutta una finta, ma l’arrivo degli operatori di puntata sembra far pensare il contrario. Sapremo mai la verità sulla vicenda? Difficile dirlo, anche perché nessuno dei presenti forse si ricorda più le dinamiche esatte.