Ilary Blasi, ecco dove abita il vero ragazzo del caffè: ha mentito su tutto | Non è nemmeno un…

Viene fuori una verità sconcertante su quel caffè con il misterioso ragazzo, Ilary Blasi sembra aver mentito su tutto.

Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé più di quanto già non si faceva grazie all’uscita del suo docu-film Unica, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dallo scorso 24 novembre. In questa occasione, la conduttrice ha voluto rivelare ogni suo più intimo dettaglio riguardante la relazione con l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, svelando come sono arrivati alla decisione finale.

La coppia è scoppiata per diversi atteggiamenti da parte sia dell’uomo che della donna, con presunti tradimenti provenienti da ambo le parti, per poi finire con il perdere la fiducia totale nel proprio partner e decidere di separarsi. Durante il docu-film, Ilary parla di questo ragazzo con il quale è andata a prendere un caffè di cui nessuno conosce la vera identità.

La Blasi afferma che il ragazzo sia un personal trainer e che l’incontro sia avvenuto nei pressi della stazione centrale di Milano. Tuttavia, pare che siano diverse discrepanze nel racconto dell’ex letterina, a sottolineare che, alla fine, non è sarebbe stata del tutto sincera nemmeno in questo docu-film dove avrebbe dovuto esserlo.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha parlato di un incontro e un caffè per conoscere meglio questo personal trainer, ma pare proprio che la donna potrebbe aver mentito sulla sua identità, dal momento che lui non è nemmeno un personal trainer. Infatti, alcune indiscrezioni hanno affermato che il ragazzo è un giramondo in cerca sempre di nuove avventure senza avere fissa dimora.

Come è avvenuto l’incontro

Inoltre, Ilary ha parlato di un incontro per un caffè presso la stazione centrale di Milano, nei dintorni della quale abita proprio il ragazzo. La Blasi, con l’amica e parrucchiera Alessia Solidani, decidono di andare a prendere un caffè a casa di questo ragazzo per conoscerlo meglio perché sarebbero state attirate dalla sua personalità particolare.

Pare che ci sia stato soltanto un caffè tra Ilary e questo ragazzo dall’identità misteriosa che, però, parrebbe essere venuta a galla. Milano è una città frequentata molto dalla Blasi che, durante i suoi primi anni di carriera, usava molto per stare lontana da Roma e da Totti. Il ragazzo del caffè è proprio lui.

Ecco chi è il ragazzo del mistero

Pare proprio che il ragazzo misterioso con il quale Ilary ha preso il fatidico caffè sia Cristiano Iovino, un ragazzo che tutti conoscono come personal trainer ma che, in verità, non lo è affatto. Cristiano è un content creator che ama viaggiare e cercare ogni tipo di avventura ancora da sperimentare. La Solidani è stata il gancio per farlo incontrare alla Blasi, dal momento che la parrucchiera lo conosceva già.

Insomma, tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci saranno sempre delle verità che non verranno mai a galla al 100%, dimostrando come sia lui che lei si siano traditi a vicenda. Infatti, è probabile che nei momenti in cui, per lavoro, la coppia si separava, sia lui che lei avrebbero avuto diverse occasioni per tradire. Che l’abbiano fatto o meno è una questione spinosa che difficilmente verrà risolta in modo completo.