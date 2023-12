Gianni Sperti, scatta il bacio pubblico con il suo grande amore: basta segreti | Sono stupendi

Dopo il grande annuncio seguito dal silenzio, esce allo scoperto una foto di Gianni Sperti e il bacio all’amore della sua vita.

Gianni Sperti ha pubblicato una foto che ha lasciato stupiti i suoi fan insieme al suo grande amore. Finalmente l’opinionista ha deciso di uscire allo scoperto e lo ha fatto in un modo molto particolare.

È di poco tempo fa la notizia che Sperti abbia ritrovato di nuovo l’amore. A dirlo è stato lui stesso tramite una storia Instagram: “Sono ufficialmente innamorato” aveva scritto, condividendo la sua gioia coi fan.

Peccato però che poi non abbia approfondito la questione e abbia deciso di mantenere segreta l’identità della sua anima gemella. L’opinionista ha scelto la massima privacy.

Dopo un lungo periodo in cui era rimasto single, sembra che Sperti abbia deciso di ributtarsi tra le braccia dell’amore e non tirarsi più indietro. Ma uno scatto potrebbe averlo incastrato.

Gianni Sperti

Chi segue Uomini e Donne sa benissimo chi è Gianni Sperti. Il ruolo di opinionista nel programma lo ha reso particolarmente famoso e oggi sono tantissimi i fan che lo seguono sui social. Sperti è famoso per il suo stile schietto e spesso polemico nel commentare le dinamiche e le relazioni all’interno del programma.

L’opinionista ha avuto una relazione molto importante con Paola Barale; i due si sono sposati nel 1998 e sono rimasti insieme per quattro anni. Molte persone negli anni hanno attaccato Sperti “accusandolo” di nascondere la sua sessualità; la verità è che l’opinionista ha sempre voluto mantenere la sua privacy perché secondo lui non doveva influire sul suo lavoro. Ma forse ora ha cambiato idea?

La foto che ha infiammato il web

Lo scatto, condiviso dallo stesso Gianni Sperti, ha fatto molto parlare i suoi fan che hanno subito sottolineato la dolcezza del gesto. In una storia su Instagram l’opinionista di Uomini e Donne ha condiviso una dolcissima foto mentre dà un bacio a Bruce, un meraviglioso pitbull nero. Il cane è di Matteo Ranieri, uno degli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi. Ranieri e Sperti si erano avvicinati molto quando il tronista era in trasmissione e non c’è voluto molto tempo prima che l’opinionista conoscesse il cane di Ranieri.

I fan dell’opinionista sanno bene che l’uomo è da sempre un amante degli animali e in particolare dei cani. Sperti ha anche preso parte della campagna Dog Kiss contro l’abbandono dei cani e sostiene tutt’oggi iniziative del genere. E il suo amore allora chi è? Qualche ora dopo la storia sul presunto compagno, Sperti ha chiarito che il suo nuovo amore è Mina, ancora una volta un cane. Sperti non può proprio dire di no a queste meravigliose creature. Purtroppo sembra che i fan dovranno aspettare ancora un po’ per vederlo legato a un’altra persona.