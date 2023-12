Amici, arriva l’eliminazione: spoiler tremendo in casetta | Paura tra gli allievi

Amici continua a mettere alla prova i ragazzi, arriva la notizia più temuta. L’ eliminazione proprio per…

Amici, il talent show più amato d’Italia continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, mettendo costantemente alla prova i talentuosi ragazzi che si esibiscono settimana dopo settimana. Tuttavia, questa volta sembra che una notizia sconvolgente stia lasciando tutti con il cuore in gola e riguarda la possibile uscite di due grandi protagonisti dello show.

Le anticipazioni della prossima puntata suggeriscono che due dei professori abbiamo preso una decisione drastica: una probabile eliminazione a sorpresa che ha colpito di sorpresa tutti i concorrenti. La tensione è palpabile mentre si diffondono voci su chi potrebbe essere il prossimo a lasciare il palco di Amici.

Domenica 10 dicembre andrà in onda una nuova puntata dello show: la competizione tra gli alunni sale e la fase finale del serale si avvicina sempre di più. Il pubblico è in fibrillazione, chiedendosi chi e perché un talento sia in proncito a lasciare la competizione in modo così repentino. I fan sono impazienti di scoprire i dettagli dietro questa mossa inaspettata e capire quale artista ha rischiato l’eliminazione.

Preparatevi per una puntata carica di emozioni e sorprese, dove i ragazzi dovranno dimostrare ancora una volta di avere la stoffa e la determinazione necessari per rimanere in gara. Non perdetevi l’appuntamento con Amici di domenica: il destino di alcuni concorrenti è appeso a un filo sottile.

Ayle a Dustin a rischio uscita

I due alunni a rischio uscita sono il ballerino Dustin ed il cantante Ayle per motivazioni diverse. Il professore Emanuel Lo ha assegnato un balletto di neoclassico al danzatore non rimanendo assolutamente soddisfatto della sua performance. Al suo disappunto si è aggiunto anche quello di Alessandra Celentano, insegnante titolare di Dustin che ha dat al suo compito un bel 4. Le regole di Amici dicono che se il professore tutor dell’allievo in questione smette di appoggiarlo e dubita di lui e della sua bravura come successo per la Celentano e Dustin, allora va direttamente in sfida e a rischio eliminazione.

Discorso diverso per Aye che anche lui domenica dovrà lottare per rimanere all’interno della scuola di Amici. Purtroppo, il cantante si è piazzato ultimo nella classifica di gradimento e di conseguenza finisce in sfida diretta. Il 10 dicembre si prospetta un pomeriggio davvero al cardiopalma per questi artisti ma anche per i tanti fan che continuano ad appoggiare i loro beniamini in questo difficile percorso di crescita.

L’influenza di Sanremo su Amici

Qualche giorno fa Amadeus ha finalmente annunciato i cantanti in gara della prossima edizione del festival più importante della musica italiana: Sanremo. Tra i 27 cantanti in gara ci sono tantissimi artisti che devono il loro successo allla loro partecipazione al programma di Maria De Filippi. Tra questi citiamo: Annalisa, Emma, Irama, San Giovanni e perfino Alessandra Amoroso per la prima volta sul palco di Sanremo.

Tuttavia, a causa del nuovo regolamento secondo cui non sarà possibile andare in reti diverse da quelle Rai almeno fino alla fine del Festival, nessuno di questi cantanti sarà ospite ad Amici né il 10 dicembre né le domeniche più avanti. A questo punto la De Filippi dovrà accontentarsi di ospitare nel suo studio Mediset, il resto dei cantanti esclusi.