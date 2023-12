Anna Tatangelo, in vendita i vestiti usati da lei mentre…: feticci per i follower | Vanno a ruba

Online si possono trovare e acquistare i vestiti indossati da Anna Tatangelo e i fan stanno perdendo la testa per avere un pazzo.

Online ormai si trova davvero di tutto, ma alcune cose forse sarebbe meglio che rimanessero ai legittimi proprietari. È il caso, per esempio, di chi rivende i propri vestiti, anche sporchi, per fare soldi in più.

Che ci crediate o no, c’è chi addirittura vende intimo usato proprio perché dall’altra parte ci sono persone interessate ad acquistare questi capi d’abbigliamento.

Il fenomeno cresce notevolmente se i vestiti di cui parliamo sono stati indossati da una celebrità: è il caso per esempio di Anna Tatangelo di cui si parla tanto da un po’.

La cantante ha un seguito molto nutrito di fan sui social, quindi non è difficile credere che ci siano persone che farebbero di tutto per acquistare capi utilizzati da lei.

Feticci che valgono tanto

Anna Tatangelo è tra le artiste più apprezzate del nostro Paese e, oltre alla sua splendida voce, i fan la adorano anche per il suo stile unico. Questo vale anche per i vestiti che indossa; sarà per questo su internet vanno a ruba i vestiti indossati da lei, di ogni tipo. Difficile pensare che qualcuno si spinga a tanto pur di sentirsi vicino al suo artista preferito, eppure è così: ogni giorno vengono venduti decine di capi messi dalla cantante, e le richieste continuano ad aumentare.

Per molti questi vestiti sono dei veri e propri feticci da collezionare, articoli unici che dimostrano quanto è grande l’amore che nutrono per Tatangelo, perché proprio usati da lei mentre conduce la sua vita quotidiana. Spesso questi acquisti rasentano il feticismo, visto che alcuni di coloro che acquistano i capi della cantante non ha assolutamente intenzione di indossarli, ma più di metterli in mostra sul web per dimostrare di essere un fan “degno” della cantante. Ma da dove è nata questa cosa? Ecco cosa è accaduto.

L’armadio di Anna Tatangelo

Scommettiamo che tra di voi ci sono molti esperti di Vinted, la piattaforma di compravendita di vestiti, accessori e altri oggetti che promuove l’economia circolare. Anna Tatangelo ha deciso di iscriversi al servizio proprio per contribuire alla causa ed evitare che i capi d’abbigliamento vadano sprecati, finendo in discariche a cielo aperto che contribuiscono ad aumentare l’inquinamento.

Sul “social” potete trovare il suo profilo e spulciare tra scarpe, stivali, giacche, maglie e vestiti acquistati dalla cantante. Come specifica l’artista nella bio, la gestione del suo armadio e delle transazioni è affidata a Open Closet Rome, un negozio di abbigliamento in centro a Roma. Sul suo profilo ci sono molte cose interessanti; se deciderete di acquistarne qualcuna, farete anche una buona azione per l’ambiente.