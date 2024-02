Giovanni Allevi, la malattia che lo ha divorato e il suicidio della sorella: vivo per miracolo | “Sto uscendo dall’inferno”

Purtroppo in questi ultimi anni Giovanni Allevi si era allontanato dalla musica per combattere contro una malattia devastante.

Da oltre due anni il maestro Giovanni Allevi si era allontanato dal mondo della musica a causa di una battaglia contro una malattia devastante. Il Maestro, colpito da un mieloma multiplo, un tipo di tumore che colpisce le cellule del midollo osseo, sta lottando con determinazione per superare gli ostacoli imposti dalla sua salute compromessa.

Il 2022 è stato un anno cruciale per Allevi, quando gli è stata diagnosticata questa grave malattia. La notizia ha colpito i suoi numerosi fan in tutto il mondo, che hanno seguito con apprensione il percorso del compositore marchigiano. La sua assenza dalla scena musicale è stata avvertita da chiunque apprezzasse la sua straordinaria capacità di comunicare emozioni attraverso le note.

In questo difficile percorso, Giovanni Allevi ha dovuto affrontare non solo la sua battaglia contro il mieloma multiplo ma anche il doloroso decesso della sorella, Maria Stella. La tragedia è giunta come un fulmine a ciel sereno, lasciando i fan del compositore sconvolti. La causa della morte è stata oggetto di speculazioni, con molte voci che suggeriscono la possibilità di un suicidio volontario.

La famiglia Allevi è attualmente immersa nel dolore per la perdita di Maria Stella, mentre Giovanni trova la forza di affrontare la sua malattia e di ritornare alla sua passione: la musica. La sua presenza, infatti, sul palco del Festival di Sanremo rappresenta un capitolo nuovo e significativo nella sua carriera, simbolo di rinascita e di speranza per tutti coloro che affrontano sfide simili.

Un anno di speranza e supporto

Sono passati poco più di dodici mesi dal momento in cui Giovanni Allevi ha intrapreso il coraggioso percorso nella lotta contro il mieloma, una neoplasia dalla melodia apparentemente dolce, ma altrettanto insidiosa. Nell’estate del 2022, il rinomato compositore condivise la sua malattia con i suoi fan attraverso i social media, aprendo un capitolo difficile ma straordinario della sua vita. Da allora, Allevi ha condiviso con il suo pubblico ogni tappa di questa sfida, caratterizzata da intensi dolori fisici e l’amara rinuncia temporanea alla sua grande passione, la musica. Tuttavia, ha ricevuto un sostegno straordinario da parte dei suoi seguaci e degli amanti della sua arte. La solidarietà è giunta da ogni angolo, sia dalla gente comune che da personaggi famosi, riempiendo il suo cammino di messaggi di incoraggiamento e affetto, ai quali Allevi non ha mai smesso di rispondere con gratitudine.

Nel suo ultimo post su Instagram, il talentuoso pianista si mostra durante una fase cruciale della sua riabilitazione fisica. Attraverso le sue parole, Allevi riflette sulla scoperta di un mondo fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio, che lo ha sostenuto durante i momenti più difficili. “Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi”, scrive Allevi, “Ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno” sottolineando che il suo percorso è ancora in corso e carico di sofferenza. Nonostante ciò, esprime il suo eroico progresso nel liberarsi dall’inferno che ha vissuto, con la speranza di un futuro migliore all’orizzonte. La sua affermazione suggerisce che, forse, la fase più critica è alle spalle, un’indicazione di miglioramenti visibili. Nell’immagine condivisa, Allevi si presenta finalmente in piedi, in un percorso faticoso ma determinato verso la guarigione, abbandonando l’immagine di un letto d’ospedale che aveva caratterizzato una foto precedente pubblicata qualche mese fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

Ritorna sul palco: la musica salva la vita

I messaggi di supporto da parte dei fan e dei colleghi non si fanno attendere neanche questa volta. Artisti come Nina Zilli e i Jalisse inviano amore e forza, mentre Antonella Clerici esprime il suo affetto con un cuoricino. L’augurio unanime è che questo straordinario interprete della musica contemporanea si ristabilisca al più presto, tornando a incantare il pubblico con la sua arte. E ora, dopo oltre due anni di silenzio forzato, il Maestro sta per fare il suo ritorno trionfante sul palco del Teatro Ariston mercoledì 7 febbraio, durante la seconda serata del prestigioso Festival di Sanremo.

Sarà un momento emozionante per gli amanti della musica e un segno di speranza per coloro che combattono contro le avversità della vita. La sua partecipazione al Festival di Sanremo non è solo un ritorno alle luci della ribalta, ma anche un messaggio di resilienza e determinazione. La malattia potrà avergli tolto momentaneamente la possibilità di suonare, ma non la sua passione e la sua dedizione alla musica.