Santi Francesi, erano già famosissimi prima di Sanremo: lui è fidanzato con la diva del cinema | Altro che giovani

Il palco della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo si è illuminato con la presenza dei Santi Francesi, un duo che ha già conquistato il cuore del pubblico italiano ancor prima di calcare la scena del Teatro Ariston. Alessandro, uno dei membri del duo, non solo si distingue per il suo talento musicale, ma è anche legato da un legame romantico con la diva del cinema, Matilde De Santis.

Il brano che stanno performando in scena nella kermesse più importante dell’intrattenimento si chiama “L’Amore in Bocca”, ed è un mix avvincente di sonorità sanremesi con il coraggio di osare: un tocco distintivo che li ha resi protagonisti in una competizione dove si scontrano con i grandi della musica italiana.

La loro partecipazione a Sanremo può essere considerata come un atto di coraggio e determinazione e dimostra che i Santi Francesi non si lasciano assolutamente intimidire dalla presenza dei big.

In effetti, questo non è la prima volta che i Santi Francesi mostrano in pubblico il loro talento: hanno calcato, non troppo tempo fa hanno addirittura vinto un contest molto importante e anche molto famoso in tutto il mondo, palesando già agli spettatori una notevola prova artistica.

La partecipazione dei Santi Francesi a Sanremo

Prima di Sanremo, il duo aveva già conquistato la scena musicale vincendo addirittura X Factor nel 2022. La loro versatilità artistica è stata evidente con cover di brani celebri come “Creep” dei Radiohead e “Ti Voglio” di Ornella Vanoni. Tuttavia, è stato l’inedito “Non è Così Male” a catturare l’attenzione di pubblico e critica, rivelando il talento compositivo del duo.

Ricordiamo che però a precedere questa ascesa sanremese, c’è stata una selezione impegnativa grazie al brano “Occhi Tristi” presentato a Sanremo Giovani. Dopo una dura competizione, sono riusciti a varcare la soglia e affermarsi come protagonisti nella categoria dei “big” di questa edizione.

La vita privata di Alessandro dei Santi Francesi

Ciò che forse non tutti sanno è che Alessandro, membro del duo, è anche legato da una relazione romantica con la celebre attrice e diva internazionale di origine bolognese Matilde De Santis. La loro storia d’amore è emersa anche sui social, dove si sono mostrati felici e innamorati, attirando l’attenzione di fan e curiosi.

I Santi Francesi incarnano una nuova ondata di artisti che non temono di sperimentare e osare, portando una ventata di freschezza nel panorama musicale italiano. La loro partecipazione a Sanremo è solo un capitolo della loro storia che si preannuncia ricca di successi e di nuove sfide.