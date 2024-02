Rose Villain, a un passo dalla squalifica: la rapper di Sanremo barcolla ma non molla | Ma chi è davvero?

Rose Villain si è presentata sul palco dell’Ariston con la canzone “Click boom!”, ma la squalifica era alle porte proprio poco fa.

Sanremo è noto non solo per portare sul palco i migliori cantanti italiani, vecchi e nuovi, ma anche per le polemiche che ogni anno inevitabilmente scoppiano.

Che sia un comportamento ritenuto inappropriato, una frase fuori posto o anche un look troppo eccentrico, nella settimana di Sanremo le prime pagine dei giornali non parlano delle canzoni dei cantanti in gara, ma delle polemiche che li coinvolgono.

Rose Villain non poteva essere esente da ciò: il suo stile particolare aveva già attirato l’attenzione del pubblico prima della competizione, e dopo la sua esibizione i telespettatori non hanno più tenuto a freno la lingua.

La rapper milanese ha portato la sua canzone Click Boom! e oggi ne parlano tutti, chi in positivo e chi in negativo. Il problema è che Villain era a un passo dalla squalifica, e per un motivo a cui non crederete.

Click boom!

Il titolo della canzone già da solo attira l’attenzione del pubblico, e non parliamo del testo. Ma chi è davvero Rose Villain? Pseudonimo di Rosa Luini, la rapper è nel mondo della musica dal 2010 ma ha raggiunto la notorietà nel 2016 quando ha partecipato ad alcuni singoli di successo di rapper come Salmo, Gué Pequeno e Luchè. Il suo album di debutto è uscito il 20 gennaio 2023 e in quell’anno ha anche partecipato a Sanremo Giovani, facendosi conoscere al grande pubblico.

Le canzoni della cantante vivono di atmosfere dark dove l’amore si mischia al dolore in un circolo continuo. E proprio di questo parla la canzone che ha portato a Sanremo che, ne siamo sicuri, sarà l’inno di moltissimi ragazzi e ragazze nei prossimi mesi. Ma quando si parla di Rose Villain si parla anche del rischio di squalificazione di Sanremo. Cosa è accaduto esattamente?

Rose Villain a rischio eliminazione

Rose Villain ha conquistato Sanremo, ma proprio poco prima della sua partecipazione è stata a rischio eliminazione. Il motivo? La rapper è stata ospite di Amici da Maria De Filippi qualche ora dopo l’annuncio della sua presenza al Festival. E cosa c’è di male? vi chiederete voi; beh, le regole del Festival impongono che fino all’inizio della competizione, quando le canzoni vengono rivelate al pubblico, gli artisti in gara non possono essere ospiti di programmi in televisione o radio.

Per fortuna il caso della cantante era leggermente diverso: la puntata di Amici in cui era ospite Villain è stata registrata prima che venisse ufficializzata la sua presenza al Festival, quindi non viola il regolamento dell’evento. Molti hanno protestato per questa cosa, ma le regole dicono chiaramente che si parla di presenze dopo gli annunci. Tutto è bene quel che finisce bene. I fan della rapper hanno tirato un sospiro di sollievo e ora possono finalmente pensare a sostenere l’artista nelle prossime serate del Festival.