Alfa, sul palco di Sanremo con Vai!: ma ha rischiato di non arrivarci | Grande paura per lui

Abbiamo finalmente Alfa sul palco di Sanremo, ma il giovane cantante genovese ha rischiato di non farcela per sempre. Una grandissima paura.

Il Festival di Sanremo sta appassionando gli italiani come ogni anno grazie allo spettacolo dell’evento, agli ospiti di lustro, alle luci e ai colori, ma le luci della ribalta se le prende sempre e solo la musica. Trenta artisti si stanno sfidando sul palco dell’Ariston per vincere la kermesse più amata dagli italiani.

Amadeus è il Mangiafuoco della situazione, colui che muove i fili dell’evento sia dietro che davanti le quinte, ed in veste di direttore artistico è lui che ha selezionato le trenta proposte della categoria “Big” di quest’anno. Fra questi vi è un artista giovane ma che ha già dimostrato il suo valore.

Stiamo parlando di Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, il rapper genovese che a metà 2023 ha lasciato un segno nella musica leggera italiana con il brano Bellissimissima. Questa è la sua prima partecipazione a Sanremo, con il brano Vai!; l’anno scorso la sua inclusione a Sanremo Giovani è saltata per un problema di salute.

Alfa ha recentemente raccontato di come quell’evento gli avesse fatto credere che non avrebbe mai raggiunto Sanremo. Nonostante la paura di non farcela e le difficoltà, Alfa ha tirato dritto ed è riuscito a conquistarsi la partecipazione nel 2024. Ma cosa era successo al giovane rapper?

Vai!, un brano significativo

Partecipare a Sanremo è il sogno di tutti i cantanti e musicisti italiani, ma sono pochi quelli che riescono a coronare questo sogno. Con Vai!, Alfa vuole mandare un messaggio a sé stesso e agli altri: mai fermarsi, mai guardare indietro, ma continuare sulla propria strada. D’altronde, se così non avesse fatto, non sarebbe mai arrivato a Sanremo.

A fine 2022 Alfa dovette attraversare un momentaccio, turbato da una pesante febbre che finì per compromettere la sua partecipazione a Sanremo Giovani 2023, un inconveniente che il cantante non ha dimenticato ed al quale ha voluto subire porre rimedio. Pensava che non avrebbe potuto più partecipare a Sanremo.

L’omaggio emozionale

Alfa deve tanto a Sanremo, un evento che prende luogo nella sua natìa Liguria e che per lui ha significato molto. Questa partecipazione è un grande omaggio sia ai nonni, con i quali ha raccontato di aver visto i suoi primi Festival da bambino, sia al padre. Quest’ultimo era un grandissimo fan di Roberto Vecchioni, cantautore con il quale Alfa collabora nella serata cover.

Nella quarta serata Alfa si esibirà al fianco di Vecchioni ed insieme canteranno Sogna ragazzo sogna, brano che ha fatto la storia della musica italiana e della carriera di Vecchioni. In un colpo solo Alfa ha realizzato i sogni di tre generazioni della sua famiglia.