Sanremo, ma quanto guadagna il vincitore? Tutte le cifre svelate | Inestimabile valore

Sta per iniziare il Festival di Sanremo e una delle domande più gettonate è quanto guadagna chi si aggiudica il podio.

Manca un solo giorno all’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e l’eccitazione è alle stelle, in gara moltissimi big della canzone italiana.

Tra volti ormai veterani della competizione e nuovissimi artisti pronti a sfidarsi, il pubblico non solo non vede l’ora di ascoltare i brani che hanno deciso di portare in gara, ma Sanremo ha tutto un suo fascino anche per lo spettacolo che crea.

Anche gli abiti sono parte fondamentale del giudizio popolare, non mancano infatti i toto Sanremo, in cui si valutano sia la canzone sia l’abbigliamento del cantante, inoltre a contraddistinguere la kermesse musicale sono gli scandali e le polemiche e ogni anni lo rendono l’evento televisivo più chiacchierato.

Insomma, di Sanremo si parla tutto l’anno e la portata di visibilità che hanno i musicisti e gli ospiti che vi partecipano non ha eguali nel nostro Paese, ma cosa o quanto vince chi si aggiudica il podio? Ecco che diamo un po’ di risposte.

Cosa si porta a casa il vincitore di Sanremo

Considerando la potenza di questa manifestazione canora è lecito chiedersi quanto sia il corrispettivo in denaro di chi si porta a casa la vittoria, la risposta potrebbe però lasciarvi davvero senza parole. Chi vince Sanremo non porta a casa nemmeno un euro. Ebbene sì, non c’è un premio in denaro per nessuno dei cantanti sul podio, nemmeno per il primo classificato.

Ma quindi perché gli artisti sono così tanto agguerriti e competitivi ogni anno per riuscire anche solo a partecipare? E come mai scoppiano grandi polemiche per quegli artisti che non vengono accettati da Amadeus ormai da anni? La risposta potrebbe non essere scontata ma in realtà è molto semplice. Chi riesce a partecipare a Sanremo restano assolutamente a bocca asciutta, nemmeno se si arriva ultimo, figuriamoci chi vince.

Il vero bottino di Sanremo

Il vero bottino che tutti gli artisti di Sanremo si portano a casa anche solo grazie alla partecipazione è un’esposizione mediatica ai massimi livelli, è come investire tantissimi soldi in pubblicità e il ritorno economico li hanno grazie alla vendite, agli streaming e alla popolarità che acquisiscono. Un caso eclatante è stato proprio quello dei Maneskin, la band romana che adesso tutti conosciamo (nel mondo).

Loro avevano vinto XFactor e hanno poi deciso di presentarsi a Sanremo, al tempo erano già famosi ma la loro era una fan base di nicchia, con la vincita a Sanremo la loro popolarità è diventata esponenziale, inoltre chi vince il Festival della musica italiana ha anche diritto a partecipare all’Eurovision. Dove hanno conquistato il mondo vincendo anche in quell’occasione. E gli altri che non vincono? Presto detto, durante il Festival tutti gli artisti sono richiestissimi per interviste e ospitate dove possono promuoversi e prendo anche interessanti cachet. Insomma, andare a Sanremo è un po’ come vincere alla lotteria.