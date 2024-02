Ti ricordi di Super Vicki, ecco come si è ridotta oggi: da amatissima a sconosciuta | Meritava una fine diversa

Tutti ci ricordiamo di Super Vicki, personaggio amatissimo della televisione, ma che fine ha fatto? Altro che attrice: una sconosciuta.

Chi è stato bambino e ragazzino negli anni ’80 si ricorderà di Super Vicki, una sitcom che in quegli anni ha tenuto incollati milioni di telespettatori alla televisione.

Lo show parlava di una bambina robot che era stata “adottata” dalla famiglia Lawson; in realtà era stato Ted Lawson a costruirla e poi a decidere di farla vivere con la propria famiglia.

Per quell’epoca era davvero una novità e tanti hanno seguito con passione le vicende di Vicki. La bambina-robot viveva con la famiglia di Ted, cioè la moglie Joan e il figlio Jamie, e veniva trattata proprio come un essere umano.

Ma che fine ha fatto oggi l’attrice che interpretava Vicki? Se negli anni ’80 era conosciutissima, ora parliamo completamente di un’altra persona. Non ci crederete.

Super Vicki

La sitcom è stata mandata in onda prima su Canale 5 e poi su Italia 1. Ogni puntata era incentrata su un comportamento bizzarro del robot e su come i poveri coniugi Lawson cercavano in ogni modo di nascondere la vera natura di Vicki ai vicini. I Lawson infatti avevano detto a tutti di aver adottato una bambina, nascondendo il fatto che fosse un robot, ma ovviamente Vicki aveva bisogno di tempo per integrarsi nella società e apprendere i comportamenti consoni.

Vicki doveva stare particolarmente attenta a non mostrare le sue caratteristiche, tra le più strane indubbiamente la velocità sovrumana e la forza fuori dal normale. A interpretare la piccola robot era Tiffany Brissette, rimasta un volto indimenticabile nelle case degli italiani per anni. Molti hanno ripensato con un pizzico di malinconia a quel periodo e si sono chiesti che fine abbia fatto l’attrice. Come mai non se ne sente più parlare? Quali progetti ha seguito dopo? Ecco cosa le è accaduto.

Tiffany Brissette

Tiffany Brissette è conosciuta al mondo dello spettacolo esclusivamente per aver vestito i panni di Vicki. Come tanti altri, Brissette è stata una bambina prodigio che, dopo il successo iniziale, non ha più trovato opportunità che le cambiassero la vita. La sua carriera televisiva e cinematografica è proseguita per tutti gli anni ’80 e anche all’inizio degli anni ’90: durante questo periodo ha fatto alcune comparse in episodi di serie TV che in Italia non hanno fatto molto successo.

Terminata la sua esperienza con la televisione, Brissette ha deciso di cambiare completamente vita ed è diventata un’infermiera a Boulder, in Colorado. Ma la sua scelta è tutt’altro che triste: l’ex attrice si dice soddisfatta del suo percorso e ha scelto lei volontariamente di abbandonare i riflettori. Invece di rincorrere fama e ricchezza, Brissette ha deciso di vivere una vita tranquilla che la soddisfa pienamente.