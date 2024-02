Emily in Paris 4, ecco la data di uscita su Netflix e tutto quello che devi sapere: Emily sta per tornare | Eccitazione alle stelle

Emily in Paris sta per tornare su Netflix con la sua attesissima quarta stagione che si prospetta ricca di nuove incomprensioni amorose.

Per tutti gli amanti delle romcom originali, ci sono grandi novità appena oltre l’orizzonte. In questo caso parliamo dell’orizzonte francese, dato che è ormai alle porte la quarta stagione di Emily in Paris, serie televisiva ideata da Darren Star e distribuita da Netflix. Star è il prolifico creatore di Sex and the City, And Just Like That… e Beverly Hills 90210.

Veterano delle romantic dramedy, Star ha segnato un altro grande successo con il suo Emily in Paris, la storia della ventinovenne Emily Cooper (Lily Collins), che accetta l’offerta della sua azienda di trasferirsi a Parigi e lavorare nel reparto marketing della Savoir, una compagnia di moda.

Forte del successo delle prime due stagioni, Emily in Paris era già stata rinnovata per una terza e quarta stagione nel gennaio 2022; la terza stagione è poi arrivata nel dicembre di quell’anno, mentre la quarta è stata rallentata dagli scioperi congiunti di WGA e SAG-AFTRA che hanno bloccato Hollywood durante l’estate.

Sia Lily Collins – interprete protagonista – sia la produzione stessa hanno rivelato dei dettagli importantissimi sulla quarta stagione di Emily in Paris, anticipando la possibile data di uscita. Con una eventuale quinta stagione ancora fuori da qualsiasi conferma ufficiale, la Stagione 4 si pone (per ora) come una possibile chiusura della serie.

Emily in Paris: continuano gli scontri

La terza stagione di Emily in Paris ci aveva lasciati con dell’amaro in bocca e con tanti, tantissimi confronti da chiarire. Il fulcro narrativo centrale degli ultimi episodi era stato sull’accordo che Emily e la sua amica francese Camille avevano stipulato nei confronti di Gabriel, affascinante vicino di casa di Emily ed aspirante chef.

Entrambe erano attratte da Gabriel, così entrambe hanno deciso di comune accordo di non inseguirlo; Camille, però, ha infranto la promessa ed ha finito per annunciare il suo matrimonio con lo chef. Tutto però si interrompe sul più bello: Camille interrompe Gabriel durante la cerimonia, rivela che è in dolce attesa e che sa dei sentimenti di Gabriel per Emily. Questo porta Alfie a rompere con la protagonista. In tutto questo, Mindy si esibirà all’Eurovision Song Contest grazie all’aiuto di Benoit.

Quando vedremo Emily in Paris 4?

Collins e la produzione hanno rivelato che le riprese per Emily in Paris 4 sono cominciate da poco, e che la travagliata attesa per il ritorno a Parigi sta per concludersi. Non è stata ancora fissata una data di uscita da parte di Netflix, ma ci si aspetta che la Stagione 4 potrebbe arrivare nella seconda metà di quest’anno.

Emily in Paris vanta un ricco cast che comprende Lily Collins, Ashley Park, Camille Razat, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold e Bruno Gouery. Le prime tre stagioni di Emily in Paris sono disponibili in streaming sul catalogo di Netflix.