Multa da 500€, adesso questa azione al casello ti scarnifica | Automobilisti in bancarotta prima delle feste

Attenzione massima in questo momento ai caselli per il pagamento dei pedaggi, l’errore comune ti costa una fucilata, sono tutti in bancarotta

Le festività natalizie si avvicinano, e con esse, arriva la tradizionale corsa per raggiungere amici e familiari. Ma mentre il clima natalizio si diffonde, è essenziale non lasciarsi distrarre dalle luci scintillanti e dai regali, soprattutto quando si guida.

Le multe sulle strade possono piovere proprio prima delle festività, e conoscere il Codice della Strada è cruciale per evitare sanzioni gravissime. Una delle multe più comuni, soprattutto in questa stagione, è per chi fa il “furbetto” in autostrada, cercando di eludere il pedaggio al casello.

Con l’arrivo dei viaggi natalizi, è fondamentale prestare molta attenzione. Chi detiene il Telepass potrebbe infuriarsi di fronte a veicoli che cercano di passare insieme a loro prima che la sbarra si abbassi.

Questa è una pratica molto comune per chi non vuole rispettare le norme in vigore per viaggiare in autostrada e crede di farla franca con questo trucchetto. Ovviamente, agire in questa maniera è una mancanza di rispetto soprattutto per chi, forse costretto a spostarsi molto e ad essere un pendolare, paga una quota mensile alle autostrade.

Come funziona il Telepass?

Il funzionamento del pedaggio autostradale, infatti, è semplice: chi ha il Telepass può passare attraverso le corsie dedicate senza fermarsi. Ci sono numerosi casi di automobilisti che, in possesso del Telepass, si trovano inseguiti da altre automobili, evadendo così di fatto la Legge. Questo comportamento può costare caro: una multa di 500 euro, oltre alla perdita di due punti sulla patente. Ma le conseguenze non finiscono qui; c’è il rischio di sanzioni penali che possono portare fino a due anni di reclusione.

Passando a situazioni meno gravi, c’è chi, al casello, tenta di eludere il pagamento, magari dichiarando di non avere essere in possesso di contanti o di aver dimenticato il portafogli chiedendo di poter pagare non in loco. In questo caso, c’è possibilità di saldare il contoma al conducente in questione viene rilasciato un documento chiamato “Rapporto di mancato pagamento“. In tal maniera è possibile regolarizzare la situazione entro 15 giorni dal fatto senza incorrere in penalità o tasse aggiuntive.

La salate multe in caso di trasgressione

Tuttavia, c’è chi trascura pagare e chi invece lo evita consapevolmente: incorrono così a pesanti sanzioni. La multa per coloro che non pagano al casello parte da 85 euro e ma può salire fino a 338 euro, comportando la perdita di 2 punti sulla patente e l’obbligo di mettere in regola la situazione.

Pagare il pedaggio è fondamentale, non solo per rispettare la legge, ma anche perché, ricordiamo, questa tassa dovrebbe contribuire al finanziamento della manutenzione delle nostre strade. In questo periodo di festa, è facile lasciarsi trasportare dalla frenesia natalizia, ma la guida responsabile è più importante che mai. Conoscere il Codice della Strada e rispettarlo è il miglior modo per evitare multe spiacevoli e garantire un viaggio sicuro e sereno durante le festività.