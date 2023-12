Cenone di Capodanno, l’errore comune ti costa lo stipendio: bolletta da vomito | Hanno già pianto a Natale

Prima di commettere più volte lo stesso errore e vedere una bolletta che ti svuota il conto, fai attenzione a non commettere l’errore fatale.

Se dicembre è il mese della gioia per eccellenza per via del Natale, esso è anche il mese in cui tanti italiani ricevono bollette da capogiro che fanno dimenticare presto la magia e le luci e fanno tornare alla dura realtà. Purtroppo ad oggi non tutti hanno il lusso di poter darsi ai festeggiamenti più sfrenati senza fare due calcoli.

Nessuno vorrebbe rinunciare al Natale, e per le famiglie con bambini piccoli in particolare è del tutto impossibile. Come noi abbiamo vissuto dei Natali felici e spensierati grazie ai sacrifici dei nostri genitori, è giusto fare lo stesso per loro. Il discorso però si applica anche per partner, familiari ed amici; fare e scambiare regali è di per sé bello.

Se vogliamo vivere un Natale degno di questo nome ed al contempo far quadrare i conti di fine anno ci sono delle soluzioni che possiamo adottare. Non dobbiamo rinunciare né a regali, né a luci e né a cenoni, ma bisogna invece prepararci ad essi con raziocinio.

Ci sono varie brutte abitudini che fanno parte di noi e che finiscono per farci spendere più del dovuto, specialmente in occasione di pranzi e cene sontuose come quelle delle festività natalizie. Per risolvere il problema monetario e godersi le feste con i parenti devi usare questi trucchetti.

Consumi maggiorati a Natale

Non solo i regali, ma anche le bollette di energia elettrica costano caro. Non tanto per le illuminazioni tipiche del Natale – che influiscono, ma richiedono pochissima energia -, quanto per tutti gli elettrodomestici che utilizziamo in preparazione delle pietanze. Forni, microonde, frullatori e così via: la lista è lunghissima.

Pur vero che non possiamo pensare di fare un cenone della Vigilia solo con pietanze fredde e preconfezionate. La soluzione esiste ed è utilizzare oculatamente questi dispositivi. Modalità di cottura, ordine e temperatura sono i fattori che, se ben gestiti, salveranno il tuo Natale.

Basta spese inutili, cucina così

Come prima cosa cerca di collegare gli elettrodomestici che ti occorrono solo nel momento del loro effettivo utilizzo e non lasciarli sempre connessi. Questo è un consiglio che si estende oltre il Natale e ti consente di risparmiare qualcosa ogni mese. Per quanto riguarda le feste in particolare, non fare affidamento solo sul forno, ma usa anche il microonde per riscaldare le pietanze.

Questo non significa rinunciare al forno. Anzitutto favorisci la modalità ventilata per una cottura meno dispendiosa di energie, inoltre cerca di scegliere ricette che richiedano temperature non troppo elevate così da sforzare meno il forno e consumare meno energia. Infine, scegli con cura l’ordine di cottura in modo da usare il forno quando è già caldo ed evitare così di doverlo riscaldare da zero per ogni piatto. Così potrai goderti il Natale con un pensiero in meno.