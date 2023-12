Regali di Natale, le idee perfette a meno di 15€: farai un figurone | Addio incubo regali

Il Natale mette molta pressione per trovare il regalo perfetto senza spendere un patrimonio, ecco come risolvere.

Natale significa regali ed è giunto il momento di farli! Manca davvero poco al 25 dicembre ed è ora di preparare delle belle sorprese alle persone più care.

Purtroppo ogni anno spendere soldi per fare regali diventa più difficile, perché i costi aumentano e rimangono davvero pochi soldi da usare per fare felici gli altri.

La fine dell’anno è un periodo sempre molto difficile per tutti, quindi molti devono necessariamente rinunciare a qualcosa per potersi godere le feste, ma questo causa spesso molta insoddisfazione.

Ma abbiamo noi la soluzione: ecco alcune idee regalo molto carine sotto i 15 euro che vi permetteranno di stupire il vostro partner, gli amici e i parenti facendo un figurone!

Regali di Natale: idee sotto i 15 euro

A prescindere da chi sarà il fortunato destinatario del vostro regalo, ci sono tantissimi regali che potete acquistare per meno di 15 euro. Per esempio, agli amanti della lettura potreste regalare dei segnalibri particolari, magari decorati artigianalmente, oppure una luce da lettura da attaccare alla testata del letto per godersi il libro in tutta comodità. Se avete amici che si sono trasferiti da poco in una nuova casa, potreste regalargli un portachiavi o uno svuotatasche.

Se cercate regali simpatici, ci sono tantissimi calzini con stampe divertenti o ciabatte con forme particolari, per esempio a forma di animali, oppure magliette di serie tv o videogiochi. Se la persona a cui dovete fare un regalo è un amante della bellezza e della cura del corpo, potete acquistare maschere e tonici viso sotto i 15 euro, per regalarle una coccola tutta per loro.

Pensierini per risparmiare

I vostri amici sono amanti dei giochi da tavolo? Allora correte subito nei negozi di giochi e giocattoli perché troverete tantissimi titoli a meno di 15 euro, per tutti i gusti, sia per chi ama le escape room che per chi preferisce i party game. Non possono mancare anche le intramontabili tazze: un vero amante del tè non ne ha mai abbastanza in casa! Altrimenti potete optare per una scatola di degustazione di tè, tisane o caffè.

Molti amano cibi artigianali, quindi potreste optare per conserve o cioccolatini. Potreste addirittura farli voi e stupire i vostri amici! Per chi fa un lavoro d’ufficio e sta molte ore al computer, uno scalda tazza USB potrebbe essere la scelta migliore. Infine, se proprio non sapete cosa acquistare, potete sempre fare affidamento ai buoni regalo nei negozi beauty, sport o di libri, per lasciare la libertà ai vostri amici o parenti di scegliere ciò che più gli piace.