Il villaggio di Babbo Natale più bello del mondo, à solo a 3 ore da qui | Devi prenotare adesso

Questo è in assoluto il villaggio di Babbo Natale più bello del mondo e si trova a 3 ore e 50 da noi, un sogno.

A chi non piace il Natale? Durante questa incantevole stagione il mondo si trasforma in un luogo di colori vibranti e melodie gioiose. Le strade addobbate con luci scintillanti creano la classica atmosfera magica, trasformando piazze e strade ordinarie in bellissimi spettacoli. L’aria speciale di questa vacanza si percepisce ovunque, in strade, negozi e case, ed unisce tutti.

Babbo Natale è l’iconica figura che come un padre o un nonno gentile rende queste vacanze davvero speciali, e negli anni è diventato simbolo di generosità e sogni d’infanzia. Ma se guardiamo al Natale in termini meno romantici e più pratici, troviamo che questo periodo è anche sinonimo di viaggi e vacanze.

Sono in tantissimi gli italiani che sfruttano la pausa da scuole e lavoro per vivere dei periodi di relax, anche solo per un weekend, in luoghi da sogno e perfettamente natalizi come strutture in montagna. Difatti possiamo dividere la popolazione fra quelli che prediligono il calore della casa e della famiglia riunita, e quelli che invece aspettano il viaggio.

Per tutti voi che appartenete a quest’ultima categoria – o che per la prima volta volete sperimentare un’esperienza diversa da legare ai vostri ricordi natalizi – esiste una meta turistica da non farsi assolutamente scappare, ideali per bimbi e adulti e raggiungibile con poche ore di viaggio.

Il villaggio di Babbo Natale migliore al mondo

Al mondo sono stati creati tanti villaggi di Babbo Natale, dei luoghi turistici dove viene ricreato un vero e proprio villaggio, natalizio fino al midollo, con tutte le attrazioni che si legano alla figura magica di Babbo Natale. Pensate a Nightmare Before Christmas: perfino il Re delle Zucche ne è rimasto affascinato!

Questa località è uno dei villaggi di Babbo Natale migliori al mondo, perfetto per immergerci nell’atmosfera del Natale e indimenticabile per qualsiasi bambino. La cosa migliore è però la logistica: è possibile raggiungere questa località in meno di quattro ore da Milano.

Vacanze di Natale uniche

Il villaggio in questione si trova a Rovaniemi, Finlandia, ed è il Santa Claus Village considerato ufficialmente il luogo che ha dato i natali a Babbo Natale. I visitatori possono usufruire di attrazioni come gite in slitta, la visione dell’Aurora Boreale e la visita nelle case tipiche di Babbo Natale, con renne e piccoli elfi.

Infine, si possono gustare le prelibatezze tipiche del Natale e fare shopping per portare un pezzo di magia a casa con sé. Rovaniemi è a soli 3 ore e 51 minuti di volo da Milano e lì si può pernottare in hotel da sogno – anche a 5 stelle: l’occasione perfetta ed unica per passare un Natale come non ne hai mai vissuti in vita tua.