Vacanze di Natale da sogno, il posto più magico d’Italia: sembra il presepe | Si trova in…

Uno dei luoghi più magici per trascorrere le vacanze di Natale è proprio in Italia, uno spettacolo da godersi.

Uno dei periodi dell’anno più suggestivi, emozionanti, gioiosi e caldi (sebbene cada in pieno inverno) è il periodo natalizio. Durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio ogni singola parte del mondo si addobba a festa, illuminando le vie di tutte le città sparse per il pianeta con graziose lucine colorate e addobbi di ogni tipo a tema natalizio.

In molti pensano che per vivere un Natale indimenticabile si deve per forze viaggiare all’estero e trascorrere le vacanze natalizie nelle più iconiche mete di questo periodo dell’anno come, ad esempio, Natale a New York, a Mosca o in montagna. Tuttavia, anche in Italia le decorazioni non mancano e l’atmosfera è ricca d riferimenti natalizi.

Ogni città italiana si veste per il Natale con luci, addobbi, mercatini a tema e l’atmosfera si fa magica e onirica. Un posto in particolare, però, è proprio imperdibile durante questo magico periodo dell’anno. Qui, il presepe avvolge l’intero luogo rendendo il posto magico e mozzafiato. Un panorama imperdibile per chi è amante dell’atmosfera natalizia.

La città in questione si trova in una regione a nord d’Italia nota soprattutto per la sua deliziosa focaccia e il suo iconico pesto. Stiamo parlando proprio della Liguria, una regione che vive delle sue tradizioni marittime, fatte di cose semplici e genuine che deliziano il palato di connazionali e stranieri.

Il luogo ligure magico natalizio

Ogni città ligure (così come tutte le altre d’Italia) si veste a festa per celebrare il Natale, ma c’è un luogo che diventa più magico rispetto agli altri. Si tratta di uno dei paesi delle Cinque Terre, più precisamente del secondo in ordine di partenza da La Spezia. Il paese in questione è Manarola, piccolo borgo di pescatori con le tradizioni ancorate ben salde al suo territorio.

A Manarola si ha la possibilità di visitare il presepe più grande del mondo dall’8 dicembre fino a fine gennaio. Il presepe viene allestito sulla collina del paese a picco sul mare, regalando uno scorcio indimenticabile e fiabesco della località. Questa iniziativa ha ben 50 anni, da quando Mario Andreoli (ex ferroviere scomparso l’anno scorso a 94 anni) ha inventato il presepe luminoso di Manarola.

Manarola: un luogo incantato da non perdere

Il presepe è composto da circa 300 sagome luminose, tra cui possiamo ammirare i contadini, i pastori e, come è giusto che sia per un paese di mare, anche i pescatori. Le figure di luce, composte da ben 7.000 lampadine colorate e da un cavo elettrico che si estende per ben 7 km, sono posizionate lungo il pendio di Manarola fino alla capanna in cima, dove si staglia la cometa.

Le statue luminose sono alte da uno a tre metri e sulla sommità troviamo il Bambino Gesù con la stella cometa. Questo spettacolare ed emozionante presepe (imperdibile per chiunque ami il Natale) viene accesso al tramonto e l’evento iniziale (8 dicembre) viene sempre accompagnato dai fuochi d’artificio.