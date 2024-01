“Ferragni sei finita”, bordata sui denti per Chiara: smascherata la nuova tattica

Dopo essere ricomparsa in seguito al lungo silenzio arriva una nuova bordata per Chiara Ferragni, nuovamente smascherata.

Dopo un periodo di pausa dai social network, l’influencer più famosa d’Italia è tornata su Instagram. Travolta dal caso Balocco, Chiara Ferragni ha pensato di sparire per diversi giorni e tenersi lontana dalle cattiverie che circolavano su di lei.

Sebbene abbia provato a scusarsi con un video su Instagram, le sue parole non hanno convinto il pubblico dei social che si è scagliato nuovamente contro di lei. Nemmeno la tuta grigia e il pallore sul suo viso sono bastati per calmare gli animi degli utenti sul web.

Ecco perché l’influencer è tornata a rifugiarsi nella sua nuovissima casa di Milano fino a qualche giorno fa, quando ha fatto il ritorno ufficiale sui social. L’avevamo vista a Capodanno nelle storie di Fedez, ma lei non aveva pubblicato nulla.

Mercoledì 3 gennaio la Ferragni ha pubblicato due storie su Instagram in cui ringraziava tutti coloro che l’hanno supportata in questo momento difficile. “Mi siete mancati”, ha detto. Eppure, nemmeno questa volta le sue parole hanno convinto il web, che l’ha nuovamente smascherata.

Chiara Ferragni e il ritorno sui social

Sembra una guerra senza fine quella che l’influencer sta combattendo contro gli haters e tutte quelle persone che non accettano quanto successo con il caso Balocco. I ringraziamenti e il post di scuse non sono bastati, perché nelle ultime ore sono emerse altre verità, che affossano nuovamente la Ferragni. Questa volta, forse, senza tregua.

Le conferme arrivano da Dillinger News e in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web, raccogliendo moltissimi utenti. Il portale ha a capo Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi ed esperto di gossip. Nelle ultime ore ha scritto un lungo post in cui spiega i motivi per i quali Chiara Ferragni non verrà perdonata dal pubblico ora che è stata smascherata.

Svelate nuove verità

“Questo messaggio di ringraziamento, è costruito a tavolino”, ha scritto il portale, riferendosi al tentativo di fare ammenda dell’influencer. Il post spiega i motivi per cui Chiara avrebbe tentato di aggraziarsi il suo pubblico. Poi l’avvertimento finale: “Potrai prendere per il c*lo tutti Chiara, ma prima di farlo con noi, deve ancora scorrere tanta acqua sotto ai ponti”.

Moltissimi utenti hanno commentato il post dando ragione a Dillinger News. C’è chi ha scritto “Ferragni sei finita”, chi ritiene che sia davvero “caduta in basso”. Insomma, il caso continua a dividere l’opinione pubblica.