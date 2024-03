“Ti gonfio di botte!”, per Juliana Moreira la situazione finisce molto male: la denuncia arriva immediatamente

Una storia dai risvolti “insospettabili” è accaduta un po’ di tempo fa ad una persona molta nota nel mondo dello showbiz italiano. Si tratta di Juliana Moreira, showgirl e conduttrice brasiliana.

La nota ex velina Juliana si è trovata infatti coinvolta in una bruttissima situazione che è finita molto male. Una violenza inaudita ha scosso la sua vita, lasciando tutti sbigottiti e preoccupati per il suo benessere. A quanto pare sono volate frasi come: “Ti gonfio di botte”, e non si può fare a meno di essere scioccati da un simile scenario.

È stato necessario l’intervento immediato di chiunque potesse soccorrere e fermare tale “dramma”. La situazione sembrava veramente critica, con la paura che Juliana potesse essere in pericolo imminente.

Tuttavia, la verità dietro questo terribile incidente è stata rivelata solo successivamente, e ha portato un’ulteriore ondata di shock e indignazione. La denuncia da parte del pubblico è arrivata subito, come un gesto gravissimo e inammissibile, che ha messo in discussione l’immagine e la reputazione della stessa Juliana Moreira. Ma cosa è successo veramente?

Cosa è successo?

A quanto pare uno dei punti deboli della bella Juliana è proprio la gelosia verso il suo uomo, Edoardo Stoppa suo marito da diversi anni. In verità, non possiamo parlare di un “attacco violento” subito dalla Moreira, ma piuttosto di un momento di forte possessività della modella nei confronti del suo compagno, sfociato in una lite furibonda con una terza incomoda. Vanessa Villa, una presunta campionessa di arti marziali e fotomodella, si è presentata al marito di Juliana, Edoardo Stoppa, durante un allenamento di muay thai.

Il training è stato però molto diverso da quello canonico: pieno di ammiccamenti, scherzi e moine da parte di Vanessa. Insomma, senza dubbio Vanessa ci ha provato con Stoppa e Juliana non l’ha presa per nulla bene. Ciò che è seguito è stato un confronto sul ring, dove due donne si sono trovate faccia a faccia in un confronto fisico. Juliana Moreira non ha risparmiato pugni, colpendo la Villa al volto e persino dando un calcio al marito, che si è messo in mezzo per dividerle.

Ci sono Le Iene di mezzo

Ma c’è un dettaglio importante da tenere presente: Vanessa Villa non esiste. È solo un nome inventato, una parte di uno scherzo orchestrato dal programma irriverente de Le Iene parecchi anni fa. Tutto è stato parte di un’ elaborata gag televisiva: sta di fatto che qualcuno su web non ha comunque apprezzato il comportamento troppo aggressivo della Moreira e l’ha criticata nei commenti.

Comunque, alla fine della fiera, tutto è bene quel che finisce bene: Juliana e suo marito Edoardo Stoppa hanno una bellissima famiglia, e questa situazione si è rivelata essere solo un incidente isolato e innocuo scherzo delle cattivissime Iene, show ben conosciuto per la sua “scorrettezza”.