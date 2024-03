Arisa, “lo faccio ogni sera…”: lo ha detto davvero davanti a tutti | Arriva la censura dalla…

Arisa si è lasciata andare a una confessione davvero piccante, lo ha davvero detto davanti a tutti facendo calare il gelo. Ecco che cos’è successo.

Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, si è affermata nel panorama musicale italiano grazie alla sua voce potente e allo stile unico che l’ha contraddistinta fin dall’inizio del suo percorso. La sua carriera musicale ha visto numerosi successi, tra cui “Sincerità” e “Controvento”, brani che le hanno conferito riconoscimenti e premi, consolidando il suo status di icona della musica italiana contemporanea. Tuttavia, Arisa è molto più di una cantante di successo; la sua personalità vibrante e la sua vita fuori dagli schemi la rendono una figura intrigante e affascinante.

Attualmente, Arisa è al centro dell’attenzione come giudice di “The Voice Senior”, il talent show dedicato ai concorrenti più maturi. La sua presenza sullo schermo, insieme alle altre voci autorevoli, aggiunge un tocco di freschezza e autenticità al programma, evidenziando la sua capacità di scoprire e apprezzare il talento musicale.

Ma Arisa non si limita solo al lavoro e alla musica. La sua presenza sui social media è un aspetto significativo della sua vita pubblica. Sempre attiva e coinvolgente, Arisa condivide regolarmente momenti della sua vita quotidiana con i suoi numerosi followers.

Tuttavia, la sua presenza online non è solo centrata sulla musica; spesso si mostra in vesti sexy e particolari, mostrando un lato più intimo e personale di sé stessa. Un episodio recente, in cui si è messa particolarmente a nudo su una questione un po’ privata, ha scatenato un’onda di interesse e commenti molto provocatori e la stessa cantante è stata costretta a replicare.

Il fatto

Mentre Arisa si dedicava alle pulizie in casa insieme a una collaboratrice, ha fatto una confessione inaspettata e piccante. Durante l’ordinaria attività di riordino, ha estratto una collezione di sex toys da un sacchetto, scherzando con un sorriso: “Sono scarichi”. La sua collaboratrice, anche lei molto giocosamente, ha risposto in tono umoristico: “Dobbiamo utilizzarli a mano”.

Un volta pubblicata questa clip sui socia, i commenti da parte dei fan non si sono fatti attendere. Alcuni di essi hanno superato i limiti del rispetto, spingendo Arisa a reagire con un’altra storia. Visibilmente innervosita, ha rimproverato i follower, sottolineando la necessità di rispetto e di evitare commenti troppo forti diretti ed invadenti.

La delusione di Arisa

Poco dopo il fatto Arisa ha deciso di non stare più zitta e ha dichiarato: “Comunque ragazzi, io sbaglio sempre a parlare con voi, ad essere sincera con voi. È una cosa divertente, la voglio condividere con voi e subito ci sono persone che mi scrivono ‘Se hai bisogno’, ‘se vuoi vengo a casa tua’ ecc. Ma non potete essere un pochino più carini?“. Parole ricche di delusione e rammarico, come se qualsiasi battuta debba essere sempre estremizzata o manifestare un suo bisogno fisico.

La cantante ha infatti precisato che possedere ed usare dei sex toys non significa essere alla ricerca di necessariamente di un partner ma vuol dire anche dedicarsi al piacere personale. Arisa si conferma non solo come una talentuosa artista, ma anche come una figura pubblica che sfida gli stereotipi e si mostra autentica, condividendo apertamente diversi aspetti della sua vita. Nessun giudizio è ammesso!