News Arisa, prima di diventare famosa faceva delle cose improbabili | Sprecata totalmente Di Camilla Conti - 17

Arisa ha fatto molto parlare di sé dopo la sua intervista a Belve, ma forse non tutti sanno cosa si nasconde nel suo passato.

Una delle interviste che hanno maggiormente attirato l’attenzione del pubblico di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, è stata Arisa, per la grande cantante e artista è stata la seconda volta su quello sgabello che per molti è stato molto scomodo.

Durante la chiacchierata sono stati tanti i temi affrontati, uno dei più chiacchierati è stata sicuramente la risposta di Arisa alla domanda della padrona di casa se avesse ricucito i rapporti con la comunità Lgbtqi+, la cantante ha risposto di non essersi sentita capita nonostante si fosse battuta “per una parte di persone ingrate”.

Insomma, parole che lasciano un segno molto preciso di quanto la cantante si sia risentita per alcuni comportamenti che approfondisce in seguito. Arisa ha anche esplorato la sua infanzia confermando la frase se fosse stata “forgiata a botte”, ma spiegando anche le regioni dietro alle azioni dei genitori che erano in difficoltà trovandosi di fronte a “un essere anomalo”, ma che le hanno anche dato la possibilità di diventare la persona che è.

Sono davvero molti i temi caldi toccati dalla cantante, ma forse non tutti sanno che nel passato di Arisa ci sono anche altre sfaccettature davvero particolari che hanno segnato il suo percorso di vita, perché prima di diventare famosa ha fatto lavori di ogni genere, anche cosa che, conoscendo il suo talento, possono apparire incomprensibili.

Prima di diventare famosa Arisa era un’altra persona

All’anagrafe Rosalba Pippa, conosciuta da tutti come Arisa, è una delle voci più potenti e riconoscibili del nostro Paese, si è costruita una carriera forte anche se negli ultimi anni, secondo la cantante, ha avuto delle botte d’arresto, soprattutto per quanto riguarda Sanremo, argomento sulla quale Arisa si è sentita troppe volte rifiutata da Amadeus.

Ma prima che tutto questo diventasse la sua vita quotidiana, Arisa faceva tutt’altro, nata a Genova nel 1982 e in seguito cresciuta in Basilicata in provincia di Potenza, la cantante non ha mai nascosto le sue origini, ha sempre avuto la passione per il canto e un talento incredibile, ma questo non era decisamente il suo lavoro all’inizio del suo percorso lavorativo.

Le mille facce di Arisa

Donna intraprendente, dolce, piccante e a volte fragile, Arisa si è sempre mostrata con diversi volti dimostrando di essere una persona vera che non ha paura a mostrarsi per chi è veramente, lo stesso è stato nel raccontare il suo passato, dimostrando che anche le più grandi sono esseri umani come tutti e si sono trovare a dover fare cose per le quali sembra incredibile immaginarcele.

Prima che Arisa fosse l’artista che tutti conosciamo, ha fatto lavori ben diversi da quello legato alla musica, lei stessa ha svelato di essersi diplomata al liceo pedagogico e in seguito aver fatto la cameriera, la baby sitter, la parrucchiera e la donna delle pulizie, fino poi a mostrarsi in pubblico come cantante di piano bar. Insomma, per chi pensa che non si sia mai sporcata le mani, deve ricredersi, Arisa sa benissimo cosa vuol dire lavorare e lo dimostra tutt’oggi con la dedizione che mette nella sua musica.