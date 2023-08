News Arisa: esclusa sia a Mediaset che in Rai, per lei si mette male | Che fine farà? Di Didi Kera - 12

I fan di Arisa sono attoniti dalle novità che riguardano il futuro televisivo della cantante nata a Genova.

I palinsesti della Rai e della Mediaset stanno subendo grossi cambiamenti e la prossima stagione autunnale vedrà molte novità sia di volti nuovi che di assenze (come l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto da Rai3 e Barbara D’Urso da Canale5).

Tra le tante novità che ci saranno a partire dal prossimo settembre, c’è quella che riguarda la cantante Arisa e il suo passaggio dalla Mediaset alla Rai. Dopo essere stata la professoressa di canto nel talent show Amici di Maria De Filippi, Arisa farà parte della trasmissione condotta da Antonella Clerici molto amata dal pubblico Rai.

Stiamo parlando di The Voice Kids, che inizierà il prossimo 24 novembre, e che vedrà Arisa come una dei giudici presenti nel programma. Tuttavia, pare che la cantante sia stata eliminata da un altro programma targato Rai del prossimo inverno. Questo stando alle indiscrezioni riportate sulle pagine della rivista di Oggi da Alberto Dandolo.

Dandolo ha così esposto il cambio rete della cantante sulle pagine del settimanale: “Ci Risiamo! Arisa, per la seconda volta nell’arco di tre anni, lascia il fortunato talent Amici”. La Clerici è stata in grado di rubare Arisa alla Queen di Canale5, ma non è stata l’unica. Infatti, anche Milly Carlucci, due anni fa, ha inserito Arisa a Ballando con le stelle.

The Voice Kids-giuria diversa

Arisa prenderà il posto dei Ricchi e Poveri, ma Alberto Dandolo ci tiene a rimarcare un concetto: “Lo storico gruppo musicale continuerà a far parte del cast di The Voice. Il gruppo farà parte della versione classica del programma che si prevede vada in onda nel 2024, subito dopo Sanremo”.

Quindi, i Ricchi e Poveri faranno parte del cast de The Voice Senior, mentre Arisa no. Ovviamente, la cantate non ha mai nascosto la sua passione per il teatro dell’Ariston e la sua voglia di ritornare a calcarlo altre volte nella sua vita.

Arisa e Sanremo

La cantante ha preso parte per ben undici volte al Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo. Tra queste undici volte, Arisa è stata tre volte invitata come ospite e una volta come presentatrice. Inoltre, la cantante è riuscita a portarsi a casa la vittoria della kermesse per ben due volte.

Per quanto riguarda il lato professionale, Arisa non può di certo lamentarsi. Invece, da un punto di vista sentimentale potrebbe, ma non lo fa. Infatti, la cantante, per il momento, è single ma pare che non sia un grosso problema per lei. Mentre il suo ex compagno, Angelo Di Carlo, starebbe con una sua collega di lavoro.