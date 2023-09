News Chiara Iezzi finita in terapia ‘intensiva’ dopo la violenta aggressione subita | Trauma profondo Di Mia Lonigro - 16

L’iconico volto del duo Paola e Chiara ha subito un bruttissimo contraccolpo e solo la terapia è stata la soluzione.

Paola e Chiara sono un famoso duo pop italiano composto dalle sorelle Paola Iezzi e Chiara Iezzi. La loro carriera musicale ha avuto inizio negli anni ’90, quando hanno ottenuto il successo con il loro album di debutto “Ci chiamano bambine”. Da allora, hanno continuato a rilasciare una serie di album di successo, dimostrando la loro versatilità musicale attraverso una varietà di generi, tra cui pop, dance e elettronica.

Le loro canzoni hanno spesso affrontato temi di amore, relazioni e indipendenza, guadagnandosi un pubblico devoto. Uno dei loro album più iconici è “Blu”, che ha segnato un punto di svolta nella loro carriera con il singolo “Viva el amor!”.

Delle due, però, si sono perse le tracce per un po’ e per diverso tempo non si hanno avuto notizie delle celebri Paola e Chiara. Tuttavia, in corrispondenza del Festival di Sanremo il duo si è presentato in grande stile con gioia di tutti che urlavano a gran voce il loro ritorno.

L’intervista a Verissimo

In occasione del loro ritorno le sorelle hanno rilasciato qualche tempo fa un’intervista ai microfoni di Verissimo all’interno della quale hanno parlato del periodo lontane dalla musica, del breve distacco tra di loro ma anche di un segreto tenuto nascosto per molto tempo e che riguarda nello specifico Chiara. La donna ha subito una violenza quando era piccolissima e questo brutto episodio della sua vita l’ha completamente cambiata e ha forgiato il suo carattere.

“Quando avevo 8 anni in campeggio ho subito una violenza. Un ragazzino mi ha strattonata e mi ha portata in un luogo appartato. Credo che abbia influito molto sul mio carattere, sono rimasta timida ed introversa” ha confessato a Silvia Toffanin durante l’intervista. Chiara, in effetti, tra le due risulta sempre quella più chiusa e con una personalità meno estroversa.

Come sta oggi Chiara

Sempre a Verissimo Chiara ha dichiarato che per superare il ricordo di quei momenti difficilissimi ha affrontato un percorso di terapia in grado di farle capire il suo valore. “Oggi sono in terapia e mi ha aiutata con la mia timidezza“ ha detto nel salotto di Verissimo. Per molto tempo la cantante ha sofferto anche di attacchi di panico che è riuscita ad arginare solo con l’aiuto dei dottori.

A salvarla oltre che la terapia anche la musica e il ritrovato rapporta con sua sorella Paola, con la quale dopo un utile periodo di separazione, ha fatto seguito una reunion voluta da tutti ed apprezzata da pubblico e critica. Il percorso di recupero non è ancora finito ma tutto per Chiara sta finalmente volgendo per il meglio.