News Il cane impazzisce e perde il controllo: quello che entra in casa è assurdo | Succede l’impensabile Di Marina Drai - 20

Quello che succede in questa casa ha dell’assurdo, il cane ha una reazione del tutto sconsiderata. Sono stati attimi da puri brividi.

Sul web è possibile trovare una vasta gamma di contenuti video, tra cui alcuni che possono essere considerati assurdi, spiacevoli o persino disturbanti. La natura aperta e decentralizzata di Internet permette a chiunque di caricare e condividere video.

Le persone possono caricare contenuti di vario genere sulle diverse piattaforme, compresi quelli che potrebbero risultare inappropriati o fastidiosi per alcuni spettatori.

Spesso abbiamo sentito di video che hanno indignato gli utenti, contenenti in alcuni casi messaggi denigratori o addirittura scene violente. Ormai non bisogna più fidarsi di nessuno quando si naviga.

Quando siamo sul web bisogna fare molta attenzione ai contenuti ai quali si accede, specialmente se si è sensibili o se si vuole evitare certi tipi di contenuti. Molte piattaforme di condivisione video hanno politiche per vietare o limitare il contenuto inappropriato, ma non è sempre possibile evitarlo completamente.

Proteggersi dai video molesti

Quando si naviga sul web è importante utilizzare il buon senso e fare attenzione alla selezione dei video che si guarda, utilizzando eventualmente filtri o impostazioni di sicurezza per limitare l’esposizione a contenuti indesiderati. Questo vale soprattutto se a navigare sono dei minori, molto più impressionabili degli adulti e soggetti quindi a dei rischi maggiori.

Qualche tempo fa ha fatto il giro del web un video che ha destato molto stupore, talmente era strano ciò che mostrava. Di certo non si vedono tutti i giorni scene del genere, e gli utenti di Instagram non si dimenticheranno ciò che hanno visto per un bel pezzo. Grazie al passaparola il video è stato visto da milioni di persone che continuano a parlarne e ricondividerlo anche dopo mesi dalla sua pubblicazione.

La reazione assurda del cane

Il cane del video in questione ama alla follia Gumby, il suo peluche, col quale passa gran parte del tempo. La sua famiglia allora ha deciso di fargli una sorpresa, dando vita al suo gioco preferito che è andato a trovarlo direttamente a casa. Il Golden Retriever impazzisce di gioia e, dopo un attimo di confusione, corre verso il suo gioco preferito in “carne e ossa”.

Un video dolcissimo che ci fa capire quanto siano affettuosi gli animali e come anche loro possano affezionarsi a degli oggetti inanimati. La felicità dell’animale è incontenibile e sicuramente non si dimenticherà quella giornata così speciale. I padroni del Golden Retriever hanno realizzato una sorpresa decisamente riuscita!