Valerio Scanu irriconoscibile: il video sta facendo il giro del web | Mai visto così

Sul web gira un video inedito del cantante Valerio Scanu: è giovanissimo ma la sua passione per la sua musica era già evidente!

Valerio Scanu è un cantante e personaggio televisivo italiano divenuto celebre per la sua partecipazione al programma di Maria di Filippi Amici. Dopo il successo raggiunto nel 2008 grazie alla scuola più famosa di Italia, Scanu ha inizato una carriera ricca di soddisfazioni e culminata con la vittoria a Sanremo.

Nella kermesse più importante della nostra musica, Valerio Scanu ha trionfato su artisti del calibro di Noemi, Malika Ayane e Il Volo con la cantone “Per tutte le volte che…” Nonostante la gioia, questa vittoria ha fatto parlare in tanti per diverso tempo: infatti la giuria demoscopica e l’orchestra avevano eliminato il cantante in favore di pezzi e musicisti più adatti alla competizione almeno secondo il loro parere professionale.

Tuttavia, il voto del pubblico ha completamente ribaltato il risultato sancendo alla fine la vincita del cantautore sardo. Valerio Scanu, poi, nel corso degli anni senza mai abbandonare completamente la musica si è dedicato a tanti altri progetti in televisione.

L’uomo ha, infatti, preso parte a trasmissioni come Tale e quale show, L’Isola dei Famosi, Pechino Express e Il Cantante Mascherato. Ha poi co-condotto, dedicandosi alla parte social, anche Ballando con le Stelle insieme a Milly Carlucci e Paolo Belli.

Il matrimonio di Valerio Scanu

Di recente il suo nome è tornato prepotentemente sulle pagine dei gossip per il suo matrimonio con il compagno Luigi Calcara, docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma, celebrato il 7 settembre in omaggio alla morte del padre di Calcare nel 2020 a causa del Covid. Le nozze sono arrivate dopo tre anni insieme e una relazione solida tenuta nascosta per molto tempo a causa del desiderio del cantante di preservare la sua privacy.

A novembre 2022 è arrivato il coming out e con esso anche una nuova vita per Valeiro Scanu. In seguito all’annuncio delle nozze Scanu ha presnetato al mondo il suo storico compagno e ha rilasciato un’intervista sulla fatidica proposta di matrimonio. “Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma” ha dichiarato al Corriere della Sera. “Non aveva capito che intendevo farlo subito!“ ha poi aggiunto entusiasta durante l’intervista.

Il video di Valerio Scanu

La pagina web “La prima volta di..” ha pubblicato un video inedito di Valerio Scanu all’età di 14 anni quindi datato 2004. “Un Valerio Scanu 14enne canta nella sua camera ‘Le Temps des Cathédrales’ dal musical di successo Notre Dame de Paris, dove dimostra già le sue grandi doti vocali” scrivono nella didascalia del post social.

Un piccolo spezzone nel passato di Valerio Scanu che giovanissimo si approcciava al canto e alla musica. Il ragazzo non aveva ancora quegli iconici capelli ricci ma la verve e la passione erano ben visibili già dall’adolescenza, quando in cameretta sperava di realizzare il suo sogno più grande.