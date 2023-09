News Myrta Merlino licenziata da Mediaset: arriva l’annuncio sui social | Già uscito il nome della sostituta Di Luna Vespri - 12

Sembra che ci aspetti un nuovo cambio di programma da parte della Mediaset, che ha deciso di sostituire Myrta Merlino

In base alle ultime indiscrezioni circolate, Mediaset, il gigante dell’industria televisiva italiana, sta attualmente valutando un importante cambiamento nel suo programma pomeridiano.

In particolare si tratta della conduzione di un celebre spettacolo televisivo, che è stata messa in discussione. Ma chi sarà il prossimo a prendere le redini di questo programma tanto amato dal pubblico italiano?

Il programma in questione, è dunque, Pomeriggio 5 che per anni, è stato condotto da una delle conduttrici più apprezzate dal fedele pubblico di Canale 5. Barbara d’Urso è stata e resta indiscutibilmente, infatti, il volto iconico del programma, e ha saputo mantenere sempre ottimi ascolti.

Tuttavia, appena dopo la sua sostituzione con la giornalista Myrta Merlino, le prestazioni della nuova conduttrice sembrano non essere già all’altezza delle aspettative. La domanda che tutti si pongono è: chi potrebbe essere il prossimo a prendere le redini del programma?

Myrta Merlino potrebbe essere sostituita

Da quanto riportato da Gossip Italia 24, a quanto pare Mediaset sta considerando un altro volto noto televisivo per assumere la conduzione del programma. La decisione è stata probabilmente dovuta a delle indiscrezioni che hanno portato alla luce tensioni interne riguardanti proprio la Merlino. Alcuni hanno sostenuto che la conduttrice abbia espresso il suo disagio persino per dettagli apparentemente insignificanti, come la temperatura della sua Coca Cola, che non era abbastanza fredda.

Tra i nomi che circolano come possibile sostituta, spicca quello di Simona Branchetti, un volto noto di Mediaset e del TG 5. Tuttavia, fonti interne all’azienda hanno respinto queste speculazioni in un commento riportato da Giuseppe Calenda su Dagospia. Secondo quanto riferito dalla redazione, Simona Branchetti tornerà a occuparsi del TG 5 dopo una positiva esperienza con le notizie del mattino.

Cosa succederà al programma Pomeriggio 5?

Myrta Merlino è attualmente al centro delle discussioni riguardo al futuro del programma, già contestata per aver preso il posto di Barbarella. Sarà, dunque, interessante vedere come si sviluppa questa situazione nelle prossime settimane, e se Myrta Merlino sarà confermata come conduttrice o se ci saranno ulteriori sorprese.

Resta da vedere, infatti, come si svilupperanno ulteriori eventi e se Mediaset confermerà o meno il cambio nella conduzione del programma pomeridiano. Alla fine, solo il tempo potrà rivelare se ci sarà e quale sarà, in tal caso, il nome della persona destinata a occupare quel ruolo chiave nella rete televisiva italiana.