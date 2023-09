News Amici 2023, spunta già il primo nome ‘raccomandato’ | Il pubblico è stufo marcio Di Federico Del Ferraro - 17

La ventitreesima stagione di Amici di Maria De Filippi sta per cominciare e già circolano delle indiscrezioni a dir poco scandalose.

Fra pochi giorni la scuola più famosa della televisione italiana riprenderà le lezioni. Amici di Maria De Filippi è il programma di stampo talent più longevo del nostro Paese e innumerevoli nomi che ora dominano lo show business sono passati per il suo studio. Contemporaneamente, Amici ha coinvolto ospiti e giudici – i “professori” – autorevoli, da cantanti, a ballerini, ad attori.

Manca poco alla nuovissima stagione del programma, che tornerà sul piccolo schermo a partire da domenica 24 settembre. Come di consueto la programmazione sarà inizialmente pomeridiana e mostrerà la prima scrematura di partecipanti; quelli che si qualificheranno alla fase finale appariranno poi nella trasmissione serale.

C’è un però. Nonostante Amici di Maria De Filippi continui a registrare ottimi numeri e a lanciare molti nomi nei mondi di canto e danza, già da diverse stagioni il pubblico lamenta una selezione dei partecipanti faziosa. Il tema in questione riguarda la presenza di figli o parenti di personalità di spicco del mondo dello spettacolo italiano, persone che vantano cognomi importanti e che per questo verrebbero spinte di più.

La situazione era già diventata oggetto di discussione gli anni passati, ma ora il pubblico dice basta. Quali sono state le indiscrezioni che hanno scaldato così tanto gli animi? A ridosso della messa in onda infatti sono trapelate alcune notizie riguardo il cast di alunni e professori.

Addio ad Arisa, ritorna Anna Pettinelli

Le prime notizie riguardano il corpo dei docenti. Alcuni nomi, quelli più consolidati, rimarranno per giudicare i partecipanti di quest’anno. Si tratta di Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per quanto riguarda il ballo, e di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il reparto canoro. Arisa lascia il programma, aprendo al ritorno in cattedra di Anna Pettinelli.

In studio, oltre a Maria De Filippi, troveremo invece Alessia Marcuzzi, Can Yaman e Leonardo Pieraccioni. Questo tris di talenti intratterrà il pubblico prima della formazione delle classi e delle esibizioni degli alunni. Proprio a riguardo di questi ultimi sono trapelate alcune indiscrezioni che hanno fatto infuriare gli appassionati del programma.

Ritorna Mezkal; tra gli alunni anche il figlio di un Vip

La prima indiscrezione riguarda il ritorno nella competizione di Mezkal. L’anno scorso il cantante era stato eliminato da Rudy Zerbi con la promessa di una nuova possibilità, e infatti eccolo di nuovo a gareggiare per la vetta. Un altro nome saltato fuori dalle chiacchiere è quello di Giovanni Antonacci, figlio del cantante Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, la cui presenza ha già scatenato delle polemiche.

Già nelle ultime edizioni, le partecipazioni di Angelina Mango e Luca D’Alessio (o LDA) avevano fatto preoccupare il pubblico; si teme che l’oggettività della performance venga messa da parte di fronte ad un parente diretto di icone come Biagio Antonacci e Gianni Morandi. Nel caso di Angelina ed LDA la scelta era stata azzeccata (a giudicare dalle loro attuali carriere), ma sarà lo stesso per Giovanni Antonacci? Ai posteri l’ardua sentenza.