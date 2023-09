News Amici: orripilante incidente, urgente il trasposto in ospedale | Frattura e lividi ovunque Di Didi Kera - 21

Un tragico episodio mette a repentaglio l’esistenza di un personaggio famoso del noto talent show di Canale5.

La protagonista di questa sventurata storia è Martha Rossi, una delle concorrenti del talent show in onda su Mediaset e condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici. Martha ha partecipato alla settima edizione del programma, quella che ha visto come vincitore il cantante Marco Carta. Anche la Rossi era tra i cantanti, ma non è riuscita a portarsi a casa la vittoria.

Tuttavia, la giovane è stata in grado di farsi strada nel mondo dello spettacolo, grazie allo slancio che il talent show della Queen Mary di Canale5 le ha dato. Martha Rossi si è sempre impegnata nel mondo della musica, partecipando a diversi contest.

Nel 2002, ad esempio, Martha ha vinto il Premio Mia Martini e quello Castrocaro Terme Voci e Volti Nuovi nel 2004. Nel 2007 è una delle concorrenti di Amici e nel 2008 è parte del cast del musical Peter Pan. In seguito, la Rossi è stata scelta direttamente dal chitarrista dei Queen, ovvero Bryan May, per il ruolo di Scaramouche nel musical dedicato alla band We will rock you.

Questa partecipazione ha reso Martha Rossi nota in tutto il mondo, mettendo in evidenza il suo straordinario talento. Quest’ultimo è stato riconosciuto dallo stesso Bryan May, che ha deciso di sponsorizzare la giovane anche dopo il musical.

L’incidente fatale

La Rossi, tramite un video pubblico su TikTok, ha raccontato, ancora scossa e sul punto di scoppiare in lacrime, di essere caduta dalle scale mentre stava trasportando un tapis roulant. Martha si è talmente spaventata che si è sentita in obbligo di condividere tale esperienza con i suoi fan, per esortarli a stare attenti e a godersi ogni attimo della vita.

Nel video, la Rossi ha ringraziato tutte le persone che le sono state accanto direttamente ed indirettamente in quel momento difficile, sottolineando: “Non date per scontata la vostra vita, può cambiare in un istante”. Quell’incidente ha fatto comprendere a Martha che le cose possono cambiare in un nanosecondo e che dobbiamo goderci ogni istante delle nostre vite così mutevoli.

Com’è successo

L’incidente pare che sia accaduto mentre Martha Rossi era impegnata a trasportare un tapis roulant per le scale, quando all’improvviso è scivolata, cadendo rovinosamente a terra. Questa caduta le ha causato una forte botta alla testa e alla spalla, facendole rischiare grosso.

Per fortuna, la giovane non ha subito ferite gravi, ma soltanto una piccola frattura alla clavicola e un brutto livido sull’occhio. La giovane è stata immediatamente portata all’Ospedale San Carlo di Milano, dove ha ricevuto tutte le cure necessarie.