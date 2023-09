News Il tuo segno zodiacale ti dice a che casata di Hogwarts appartieni | Harry Potter addicted Di Luna Vespri - 15

Sei curioso di sapere a quale casa di Harry Potter appartieni? Il tuo segno zodiacale può svelartelo

Se siete fan della saga più amata di tutti i tempi, Harry Potter, starete ancora aspettando che quella lettera per l’ammissione nella scuola di Hogwarts esca fuori dal vostro camino, per poi entrare in una delle case scelte dal cappello parlante.

Importante in questa selezione, sono ovviamente le qualità, pregi e anche i difetti di ciascuno, che possono influire nella decisione, perché ogni casa è rappresentata da determinate personalità che nel corso degli anni si sono distinte per caratteristiche ben definite.

La casa Grifondoro, è la patria di chi ha un grande coraggio, Corvonero ospita chi si distingue per intelligenza, la casa Tassorosso raccoglie chi è protettore delle creature magiche, e infine Serpeverde, la sede dei maghi più ambiziosi.

Volete scoprire a quale casa appartenete? Basta il vostro segno zodiacale, tramite il quale potranno essere individuate quelle caratteristiche essenziali a far parte di ciascuna casa: ecco a quali appartenete.

Grifondoro e Corvonero

Grifondoro: Nel regno dei valorosi risiedono il Leone, il Toro e l’Ariete. Ma cosa li accomuna? Una determinazione ardente che talvolta sfocia nella testardaggine e, a volte, nell’impulsività incontrollabile. Nessuna paura li frena, ma spesso agiscono senza riflettere a fondo prima di prendere decisioni o compiere mosse cruciali. Sono difensori della giustizia e si battono con fermezza per essa, anche se l’ego talvolta diventa un ostacolo evidente.

Corvonero: L’intelligenza domina chi finisce in questa casa, dove si trovano la Vergine, il Capricorno e i Pesci. Questi segni sono uniti dalla sete insaziabile di conoscenza e da un’innata tendenza a trascorrere momenti di solitudine. La pianificazione è una gioia per loro, e la loro organizzazione è impeccabile. Tuttavia, talvolta possono apparire come persone arroganti e altezzose.

Tassorosso e Serpeverde

Tassorosso: In questa casa si sentono a casa gli amanti della natura – Cancro, Sagittario e Acquario. Questi segni detestano la restrizione e abbracciano la libertà, la natura aperta e l’aria fresca. Evitano i conflitti e lavorano instancabilmente, ma a volte si rifugiano nella loro comfort zone, trattenuti dalla paura o dalla timidezza.

Serperverde: Questa è la dimora degli ambiziosi e dei determinati – Scorpione, Bilancia e Gemelli. Sono indivisibili, astuti e disposti a tutto per raggiungere i loro obiettivi. Non esiste ostacolo che non possano superare o ingannare con abilità. Tuttavia, l’orgoglio e la convinzione di avere sempre ragione possono farli inciampare in errori gravi senza rendersene conto.