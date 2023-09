News Chi è davvero Rosy Chin del Grande Fratello: altro che solita chef! Spuntano fuori i primi altarini Di Marina Drai - 15

Tra i nuovi volti del Grande Fratello spicca Rosy Chin: la donna ha già conquistato i telespettatori, ma qual è la sua storia?

È cominciata la nuova edizione del Grande Fratello, questa volta sia con personaggi appartenenti al mondo dei VIP che persone “normali”. NIP non così tanto, però, se si considera che molti di loro hanno un nutrito seguito su Instagram e sono conosciuti in tutta Italia.

Tra i VIP troviamo Grecia Colmenares, una delle attrici più famose del Sud America; Alex Schwazer, un ex atleta olimpico squalificato per doping nel 2016; Beatrice Luzzi, attrice e influencer; Massimiliano Varrese, un attore e modello; Samira Lui, un’ex professoressa de “L’Eredità”.

Tra i NIP ci sono invece Vittorio Menozzi, ingegnere di 30 anni; Letizia Petris, fotografa di 24 anni di Riccione; Giselda Torresan, un’operaia di 25 anni originaria di Vicenza; Paolo Masella, agente immobiliare di 35 anni, originario di Napoli; Angelica Baraldi, account manager di 26 anni, originaria di Modena; Marco Fortunati, un maestro di sci e tassista di 31 anni originario di Bologna e ha una grande passione per lo sci; Lorenzo Remotti, un imprenditore di 38 anni originario di Roma; Anita Olivieri, un’influencer di 27 anni originaria di Firenze.

Tra i NIP c’è anche Rosy Chin, molto conosciuta su Instagram tanto che si fa fatica a considerarla una non-VIP. Ma chi è la cuoca di cui tutti parlano negli ultimi giorni?

Vita privata

Rosy Chin è nata nel 1985 in Giappone ma è cresciuta in Italia. Non ha mai dimenticato le sue radici, soprattutto per quanto riguarda la cucina, passione che ha ereditato dal padre Chung Kuang, celebre imprenditore di Milano che ha contribuito a popolarizzare i piatti asiatici nel capoluogo lombardo.

La cuoca è sposata con Paolo La Quosta, anche lui un cuoco. I due hanno avuto tre figli e oggi collaborano creando tante ricette in cui si mischiano l’influsso mediterraneo con quello della cucina sia giapponese che cinese. La loro unione non è solo d’amore, quindi, ma anche professionale.

La carriera di Rosy Chin

La formazione iniziale nella cucina occidentale ha permesso a Rosy di integrare con successo influenze orientali, dando vita a piatti innovativi. Al momento la cuoca gestisce il suo ristorante chiamato Yokohama ed è anche attiva nel mondo digitale. La sua presenza online è particolarmente forte su Instagram, dove conta oltre 340.000 follower. Sul suo profilo condivide momenti salienti della sua carriera, ricette creative, nonché momenti preziosi della sua vita personale e dei suoi viaggi.

Dopo il successo online, Rosy ha deciso di intraprendere una nuova strada partecipando al Grande Fratello 2023. La cuoca sta così raggiungendo ancora più notorietà, e pensare che finora è andata in onda una sola puntata del reality. La cuoca ha raccontato di aver avuto problemi col cibo in passato e il pubblico ha subito dimostrato la sua vicinanza a Rosy e al suo passato non sempre facile.