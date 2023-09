News Chiara Ferragni da detto basta: “Mai più con Federico…” | La situazione tra i due è al limite Di Mia Lonigro - 16

La puntata speciale dedicata a Sanremo dei Ferragnez è finalmente uscita su Prime. Il risultato mostra una grave crisi di coppia.

Si sa, Chiara Ferragni e Fedez sono abituati a far vedere praticamente tutto della loro vita nel bene e nel male. Anche la partecipazione di Chaira Ferragni a Sanremo questo febbraio è stata un forte motivo di discussione tanto da far cadere la coppia più amata dei social in una crisi che perdura ancora adesso.

Tutto è iniziato quando la Ferragni ha accettato la richiesta del direttore artistico Amadeus di condurre due serate della kermesse musicale. Dopo la gioia dell’annuncio c’è stata la richiesta da parte dell’influencer di prendersi il suo spazio senza che il marito Fedez si mettesse in mezzo.

Come in molti si ricordano così non è andata ed i titoli dei giornali di gossip ai tempi si sono sbizzarriti nel commentare l’atteggiamento un po’ eccessivo del rapper a Sanremo. Su Amazon Prime è così stata distribuita una puntata speciale sul Festival che svelato i retroscena di una lite senza precedenti.

Si tratta di una rottura che ha messo in evidenza i problemi di coppia tra i due e che ha spinto poi la Ferragni ad una decisione davvero drastico. Inutile dire che lo speciale ha fatto tantissimo parlare di sé tra chi si è schierato subito con Chiara e chi ha minimizzato il comportamento di Fedez.

Fedez a Sanremo

In occasione della settimana di Sanremo Fedez appunto non è stato in grado di farsi da parte ed è stata una presenza molto ingombrante durante tutto il Festival. A partire, quindi, dal suo podcast all’epoca condotto con Luis Sal, Il Muschio Selvaggio, che ha ospitato diversi cantanti e all’interno della quale c’è stato una specie di scambio premonitore tra lui e Rosa Chemical.

Con quest’ultimo, infatti, nella serata finale c’è stato un bacio appassionato che ha letteralmente sconvolto il pubblico compreso Chiara Ferragni la quale non poteva credere che proprio suo marito le avesse rubato la scena. Non solo nelle sere precedenti Fedez si è esibito più volte sia insieme agli Articolo 31 (serata delle cover) sia quando sulla Costa Crociere ha deciso di iniziare un’invettiva contro il Governo. Ovviamente tutti tra social e riviste parlavano di lui.

Le parole e la delusione della Ferragni

La delusione per Chiara Ferragni è stata così tanta da dubitare del matrimonio con Fedez il quale dal canto suo proprio dopo Sanremo ha passato un duro periodo. In puntata i due hanno messo nero su bianco i loro problemi di comunicazione e la difficoltà dell’imprenditrice di essere sempre comprensiva con gli atteggiamenti ingombranti del marito.

Chiara e Fedez, adesso, stanno ancora insieme e stanno cercando di risolvere i loro problemi di coppia. Tuttavia, nonostante la loro famiglia sia ancora molto unita Chiara Ferragni proprio durante una diretta Instagram ha fatto delle dichiarazioni abbastanza scioccanti. La donna ha ammesso che a Sanremo vorrebbe ritornare ma non lo farà mai più in compagnia di suo marito. “Mai più con Fedez a Sanremo…” ha pronunciato deciso ai suoi followers. Insomma, l’amore c’è ma se le indiscrezioni di un suo comeback al festival dovessero essere vere, la Ferragni non verrà più accompagnata dal celebre rapper.