News Kate Middleton: è suo fratello a darle la tragica notizia | È successo ai suoi figli Di Didi Kera - 20

James Middleton ha voluto mandare un comunicato alla sorella Kate e al cognato William in merito ai loro tre figli.

Kate Middleton, malgrado sia entrata nella Famiglia Reale, rimane fermamente legata alla sua famiglia d’origine. Sua madre Carole, suo padre Michael, suo fratello James e sua sorella Pippa fanno parte della vita di Kate e la sua decisione di non abbandonarli mai è lodabile.

La futura Regina d’Inghilterra ha sempre sottolineato quanto la sua famiglia sia affettuosa ed unita. La Middleton e William hanno assunto un modo di approcciarsi con i sudditi e con l’educazione dei loro figli diverso rispetto al passato. Certamente, rispettare l’etichetta reale è imprescindibile, ma la modalità in cui lo fanno è meno severa e rigida.

James Middleton ha affrontato un periodo molto buio dovuto ad una perdita improvvisa e devastante. Proprio per questa ragione, il fratello ha voluto mandare un messaggio a Kate e William, rivolgendosi soprattutto ai suoi nipoti George, Charlotte e Louis.

Malgrado le gioie della vita e l’amore dei parenti e delle persone care attorno a lui, James è caduto in depressione dopo la dolora perdita che l’ha toccato molto da vicino. Sta facendo il possibile per uscirne fuori ma, nel mentre, ha inviato un messaggio in merito a sua sorella e suo cognato, coinvolgendo anche i suoi nipoti.

La grave perdita di James Middleton

Il momento nero dal quale il fratello di Kate è uscito da pochissimo tempo è dovuto alla perdita di Ella, il vecchio ed amatissimo cane di famiglia. La sua dipartita è stata devastante, al punto di costringere James a chieder aiuto a degli specialisti per avere una terapia mirata al superamento del lutto improvviso.

James Middleton è un imprenditore proprio nel campo degli animali: infatti, l’uomo gestisce un’azienda che si dedica alla produzione di cibo per i nostri amici pelosi. James è riuscito a parlare di questo suo devastante episodio, anche per aiutare chi ci è passato prima di lui e chi lo sta ancora vivendo.

Il messaggio di James Middleton

Il Daily Mail ha riportato il messaggio che James ha indirizzato a sua sorella Kate e suo cognato William. James ha lodato il modo in cui sua sorella e William stanno crescendo ed educando i suoi nipotini George, Charlotte e Louis. Soprattutto per il fatto che i genitori li hanno avvicinati al mondo della natura e degli animali.

I Principini giocano sempre con i loro cane, Orla, che non è altro che la figlia della defunta Ella. James è molto contento di questa cosa ed ha apprezzato tantissimo la scelta di Kate Middleton e di William nel far crescere i loro figli assieme ad un amico a quattro zampe. Tra i tre figli, Charlotte è la più affezionata ad Orla.