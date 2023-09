News Svelato quanto guadagna Carlo Conti: è il più ricco di tutti | Conto in banca pieno di zeri Di Ambra Ferri - 15

Sapete a quanto ammonta il patrimonio di Carlo Conti? Rimarrete senza parole difronte ai numeri che stiamo per svelarvi.

Cifre da capogiro, guadagni inimmaginabili: sono quelli che percepisce ogni anno uno dei conduttori italiani più amati di sempre, Carlo Conti.

È noto che i conduttori tv abbiano il portafoglio pesante, ma nessuno immaginava che si potesse guadagnare così tanto. Parliamo di cifre che gli ordinari lavoratori possono solo immaginare. Alcune persone nemmeno in una vita intera riescono a guadagnare così tanto.

Una cosa è certa: a giudicare dai numeri svelati, la sua brillante carriera in tv gli assicurerà una pensione molto generosa, con cui potrà godersi una vita da Re.

Ecco quanto guadagna Carlo Conti

Carlo Conti è senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Leader del prime time, è da sempre fedele all’emittente televisiva Rai. Classe 1961, fiorentino doc, la sua carriera inizia quando era giovanissimo e pieno di voglia di brillare. Al posto fisso preferì il rischio: infatti, fin da giovanissimo decise di cimentarsi nel mondo dello spettacolo, dove ha poi trovato il successo. Da sempre grande appassionato di discografia, inizialmente stravolse i suoi piani per dedicarsi alla radio e al mondo della musica.

Poi è arrivata la televisione, che lo ha accolto e mai più lasciato andare. La sua abbronzatura è il suo tratto distintivo che lo rende ancora più simpatico e unico agli occhi del pubblico. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con la bellissima costumista Francesca Vaccaro, da cui ha avuto un figlio di nome Matteo.

Svelate le cifre da capogiro

Lo vediamo sempre in televisione, ma vi siete mai chiesti a quanto ammonta il guadagno di Carlo Conti? Rimarrete davvero stupefatti difronte alla cifre che vi stiamo per riportare. La sua carriera pluridecennale lo rende uno dei conduttori televisivi più stimati e ambiti d’Italia: basta pensare che ogni programma che lui conduce, è un successo assicurato in termini di share. La versatilità e la simpatia che da sempre lo caratterizzano l’hanno reso un professionista insuperabile, che sa adattarsi a qualsiasi tipo di format televisivo.

Parlando dei suoi guadagni in termini di numeri, sappiate che questi sono davvero da capogiro. Si stima che Carlo Conti guadagni ben 2 milioni di euro all’anno, secondo qualcuno negli ultimi anni si è avvicinato ai 3 milioni di euro. Insomma, cifre da pelle d’oca che si avvicinano a quelli dell’altro grande della televisione, Amadeus: i due sono i conduttori più amati e richiesti del nostro paese.