Eric, la serie tv Netflix con Benedict Cumberbatch è una storia vera: il dramma di un padre | Thrille ancosciante

Il noto attore e candidato all’Oscar, Benedict Cumberbatch, sta per affascinare nuovamente il pubblico con una serie tanto attesa anche dalla critica e molto intrigante, prodotta dal colosso streaming di Netflix. La serie in questione si chiama “Eric”, è stata ideata da Abi Morgan, una grande professionista del settore, vincitrice di un BAFTA e del prestigioso premio Emmy Award, nota per il suo lavoro in “The Hour”, “The Iron Lady” e “The Split”.

Eric è una serie limitata di sei episodi e promette di offrire uno sguardo inedito ed avvincente sulla vita di un burattinaio di successo nella vibrante e pericolosa New York degli anni ’80. La serie è ispirata a una storia vera, un elemento che aggiunge ulteriore fascino e interesse da parte dei potenziali spettatori.

La trama ruota attorno a Vincent, interpretato appunto da Cumberbatch, uno dei burattinai più rinomati di New York e creatore del celebre programma televisivo per bambini “Good Day Sunshine”. La vita di Vincent subisce una svolta oscura quando suo figlio di nove anni, Edgar, scompare misteriosamente mentre va a scuola.

Il personaggio di Cumberbatch si trova così ad affrontare demoni personali nelle strade caotiche e inebrianti della Grande Mela e nel tentativo disperato di riportare a casa suo figlio scomparso. Il regista Lucy Forbes, con esperienze precedenti in serie di successo come “This Is Going To Hurt” e “The End of the F***ing World”, porterà sullo schermo la visione di Morgan: il suo sarà un imperdibile ed oscuro viaggio nella metropoli più controversa del mondo durante gli inebrianti anni ’80.

I protagonisti e i produttori di “Eric”

La sinossi della serie sembra aggiungere ulteriori dettagli abbastanza intriganti alla trama. Il protagonista, Vincent, vede il suo comportamento diventare sempre più instabile dopo la scomparsa di Edgar. Problemi legati all’abuso di sostanze allontanano l’uomo dai suoi amici e dalla sua famiglia. Convinto di poter ricongiungersi con il figlio, Vincent si aggrappa all’idea di farlo attraverso quello che è il suo burattino alto due metri, Eric.

Il cast di “Eric” vanta anche la presenza di talenti come Gaby Hoffmann nel ruolo di Cassie, McKinley Belcher III nel ruolo del detective capo Ledroit e Ivan Howe nel ruolo di Edgar. Il team di produzione esecutiva comprende Abi Morgan, Benedict Cumberbatch, Lucy Forbes, Jane Featherstone e Lucy Dyke, che garantisce una combinazione di talenti di alto livello dietro e davanti alla macchina da presa.

Quando esce Eric?

“Quando Abi ci ha proposto Eric per la prima volta, ci ha fatto venire la pelle d’oca”, hanno dichiarato Featherstone e Dyke. “È uno scritto straordinario, ispirato dall’esperienza di Abi a New York a metà degli anni ’80, una città marcia nel profondo ma sull’orlo del cambiamento”. Queste parole non fanno altro che alimentare il desiderio dei fan di Cumberbatch ma anche degli appassionati delle serie thriller/ giallo di visionarla nella sua interezza per poter giustamente dare la proprio opinione.

Intanto, benché non si abbiano notizie certe sulla data di uscite, è molto probabile che la miniserie inglese verrà distribuita entro il 2024, forse già nella prima metà dell’anno. Per ora, l’attesa è palpabile: non vediamo l’ora di immergerci nelle intricate vicende di “Eric”. Sicuramente seguiranno aggiornamenti e prima o poi verrà comunicato il giorno di uscita ufficiale di questa nuova serie tv dalle tinte british.