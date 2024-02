Clara, salvata dalla musica: ecco chi è davvero la trapper di Mare Fuori

Tutti conoscono Crazy J, la trapper di Mare Fuori, ma in pochi sanno chi è davvero Clara, la giovanissima cantante arrivata a Sanremo.

Dietro ad un volto spesso di nascondono diverse personalità e questo vale anche per Clara Soccini, ventiquattrenne di Varese nota al pubblico solo come Clara. Questa ragazza sta avendo successo sia nel mondo musicale che in quello delle serie televisive grazie alla sua interpretazione di Crazy J, la trapper di Mare Fuori con la quale ha dei punti in comune.

In molti conoscono Giulia, in arte Crazy J, ed hanno imparato ad amarla/odiarla per quello che fa nei vari episodi della terza stagione di Mare Fuori. Tuttavia, in pochi conoscono la vera natura di Clara e quello che ha dovuto affrontare per arrivare dov’è oggi. Di recente, abbiamo visto Clara tra i big di Sanremo 2024 con il suo brano Diamanti Grezzi ma del suo privato non si sa molto.

Clara ha sempre avuto la passione per la musica, amore che ha coltivato sin dai tempi del liceo quando preferiva scrivere testi piuttosto che studiare. Il 2020 è il suo anno di esordio quando debutta con il singolo Io e te. Tre anni dopo esce un altro singolo, Cicatrice, e collabora con Mr. Rain nella canzone Un milione di notti.

Il suo esordio musicale è stato annunciato dalla stessa Clara, disponibile da venerdì 16 febbraio con il titolo Primo. Oltre alla musica, la giovane abbraccia anche il mondo del piccolo schermo ottenendo la parte di Giulia nella terza stagione di Mare Fuori. Un personaggio con cui ha molte similitudini.

Clara e Giulia, una mela divisa a metà

Crazy J, nome d’arte di Giulia, arriva nel penitenziario minorile di Napoli dopo che ha investito e ucciso un ciclista mentre guidava drogata e sfuggiva da uno stupro. Un personaggio difficile che vuole vivere per cantare e far sentire la sua voce. Appena arrivata fa subito amicizia con Viola e si scontra con Cardiotrap per la loro passione in comune.

Crazy J riesce a pubblicare un pezzo, Origami all’alba, appropriandosi di ciò che non nera suo. Questa canzone, però, esiste davvero ed è stata cantata e scritta proprio da Clara. Un brano che ha raggiunto la terza posizione su Spotify in poco tempo e che ha fatto conoscere l’artista a molte persone. Un punto forte in comune tra lei e Giulia è la musica e questo brano in bilico tra realtà e finzione.

Chi è Clara Soccini

Clara Soccini è classe 1999, nata a Varese e cresciuta principalmente con la madre Francesca. La cantante stessa ha ammesso che suo padre ha fatto il commerciante di antiquariato per anni e non è stato presente tanto quanto avrebbe voluto lei. Clara sognava un rapporto diverso con il proprio padre che, però, non ha mai ricevuto.

È stata cresciuta da sua madre che le ha dato molto spazio di agire e pensare tanto che le altre mamme non volevano che le loro figlie frequentassero Clara perché troppo libertina. La cantante ha avuto molti alti e bassi e li ha voluti raccontare nelle sue canzoni dove la parola paranoia sembra un leitmotiv. Tuttavia, la musica è stata un’ancora di salvezza cha ha aiutato Clara a superare i momenti difficili della sua vita, sperando che faccia la stessa cosa con Crazy J.