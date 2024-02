Pechino Express, ufficiale la data di inizio della competizione: le coppie in gara e la rotta | Un viaggo incredibile

Siamo quasi pronti per la nuova edizione di Pechino Express che si prospetta più agguerrita che mai tra colpi di scena e territori spettacolari. Si parte!

Pechino Express, il reality show italiano di grande successo, sta per tornare con una nuova edizione che promette emozioni ancora più intense e avvincenti. Dopo anni trascorsi sulla Rai, il programma si è trasferito su Sky, con questa che sarà la quarta stagione all’interno della piattaforma.

Il conduttore storico, Costantino della Gherardesca, rimane al timone di questa incredibile avventura, ma anche questa volta non sarà solo. A fargli compagnia come co-conduttore troviamo il talentuoso volto dei The Jackal, Fru, il cui ritorno nello show è più che gradito dagli spettatori poiché con la sua travolgente ironia vuole aggiungere un tocco di freschezza e dinamicità alla conduzione.

Il format del programma rimane invariato: otto coppie, selezionate tra volti noti dello spettacolo e dello sport, si sfideranno in una competizione mozzafiato. La nuova edizione avrà come sfondo la suggestiva “Rotta del Dragone,” una traiettoria che partirà dalle risaie del Vietnam del Nord, risalirà verso il Laos, e si concluderà nella meravigliosa cornice dello Sri Lanka.

Un viaggio avventuroso e ricco di sfide, che metterà a dura prova le capacità di adattamento e resistenza dei partecipanti. Anche per ques’anno, Pechino Express sembra essere una garanzia di successo e divertimento per il suo pubblico ormai affezionato alle “disavventure” delle celebri coppie in gara. D’altronde, vedere i VIP in situazioni paradossali ha sempre avuto un certo fascino nella nostra televisione.

La otto coppie in gara

E adesso uno sguardo alle coppie in gara. Ci saranno Fabio ed Eleonora Caressa: padre e celebre giornalista sportivo con sua figlia diciannovenne, pronti a sfoggiare il proprio carisma e la loro determinazione. Damiano e Massimiliano Carrara: due fratelli imprenditori, uniti da un forte legame familiare e dall’amore per la pasticceria. Artem e Antonio Orefici: apprezzati attori conosciuti per aver lavorato in Mare Fuori, i due promettono di portare una ventata di energia e creatività nella gara. Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi: una coppia di artisti, l’uno attore e l’altra stilista, che sicuramente aggiungerà il giusto tocco di comicità e teatralità alla sfida.

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio: una coppia di attori amici dall’esperienza consolidata nel campo che hanno il desiderio di mettersi in gioco in un mondo completamente nuovo. Kristian Ghedina e Francesca Piccinini: l’incontro tra uno degli sciatori più famosi d’Italia e una campionessa di pallavolo darà sicuramente spettacolo ad una competizione serrata. Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: due donne forti e determinate, attrici e showgirl, la cui unione e supporto potrà fare la differenza con gli altri concorrenti. Ed infine citiamo Stefania Bernal e Antonella Fiordelisi: una coppia di influencer e modelle che vogliono abbattere la loro apparenza da svampite per giungere, senza esclusioni di colpi. alla vittoria.

Quando inizia Pechino Express

Il countdown è iniziato e gli appassionati di Pechino Express dovranno aspettare fino al 7 marzo per seguire la prima puntata di questa emozionante avventura. Le puntate saranno dieci in totale e potranno essere seguite sia in chiaro su Tv8 che in streaming sul sito di Sky Italia, garantendo così a tutti la possibilità di vivere l’esperienza in modo comodo e flessibile.

Con una miscela di cultura, emozioni, e imprevisti, Pechino Express promette di confermarsi come uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, pronto a catturare l’attenzione degli spettatori con la sua formula unica e coinvolgente.