Selin Yeninci, Saniye di Terra Amara: scoppia a piangere in diretta | “Morta da poco”

Selin Yeninci, conosciuta da tutti per essere Saniye di Terra Amara, è scoppiata a piangere in diretta per quella morte troppo dolorosa. Commozione del pubblico.

Nel 2018 Selin Yeninci è stata scelta per interpretare il ruolo di Saniye Taşkın nella celebre soap opera Terra Amara ed è stato un successo. Nata il 16 gennaio 1988 a Izmir, in Turchia, Selin ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico con la sua interpretazione avvincente e la sua presenza magnetica sullo schermo. La sua storia inizia nel 2006 quando si diploma alla İzmir Atatürk High School, emergendo come capo studentessa del dipartimento teatrale.

Determinata a perseguire la sua passione per la recitazione, nel 2011 completa i suoi studi alla Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts. Quell’anno segna l’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, e da allora inizia un viaggio che la porterà ad affermarsi come una delle attrici più amate della Turchia. Dopo numerose apparizioni in serie televisive e film, nel 2018 Selin Yeninci riceve l’opportunità di interpretare il ruolo di Saniye Taşkın in Terra Amara.

La trama della soap opera ruota attorno alla vita travagliata della famiglia Yaman e il suo intrigo è arricchito dalla presenza di Saniye, la moglie di Gaffur. Insieme, formano la coppia di servitori nella sontuosa villa degli Yaman. La trama si sviluppa quando, grazie alla fiducia acquisita dalla famiglia Yaman, Saniye diventa la prima donna governante di Çukurova, la regione dove è ambientata la storia.

Il suo personaggio si trasforma in un braccio destro essenziale per Hunkar Yaman, il capofamiglia. Il pubblico è stato catturato dalla forza e dalla determinazione di Saniye nel guadagnarsi la sua posizione nella gerarchia della famiglia Yaman. Ora, i fan di Elin Yeninci avranno l’opportunità di conoscerla meglio, poiché l’attrice sarà di nuovo ospite a Verissimo nel weekend di sabato 17 e domenica 18 febbraio, dalle 16.30 su Canale 5.

Selin Yeninci svela il lato più intimo della sua vita e della sua carriera

Selin Yeninci ha recentemente aperto il suo cuore durante un’intervista esclusiva a Verissimo, il noto rotocalco del weekend di Canale 5. La Yeninci, famosa per il ruolo di Saniye nella serie televisiva, ha condiviso dettagli intimi della sua vita e ha toccato cordiali sensibili durante la conversazione con Silvia Toffanin. Il personaggio di Saniye nella trama di “Terra Amara” ha guadagnato notorietà per essere la moglie di Gaffur e per la sua partecipazione attiva alla vita nella villa degli Yaman. La trama si sviluppa ulteriormente quando Saniye, insieme al marito Gaffur, decide di adottare la piccola Üzüm dopo una promessa commovente fatta alla madre naturale della bambina in punto di morte.

Questo momento cruciale è stato oggetto di un’intensa riflessione da parte dell’attrice durante l’intervista. Durante la conversazione, Silvia Toffanin ha proiettato una delle scene più toccanti in cui Saniye adotta Üzüm, portando Selin Yeninci a un momento di commozione. La Yeninci ha condiviso con il pubblico il peso emotivo di quella scena, rivelando che girare quei momenti è stato particolarmente difficile per lei. Ha spiegato che la perdita della sua nonna poco prima di ottenere il ruolo di Saniye ha contribuito a rendere la scena ancora più delicata e significativa.

Le parole di Selin

“Bisogna stare molto attenti quando si toccano queste tematiche. Per me è stato molto difficile girare quella scena perché avevo perso mia nonna”, ha confessato l’attrice, lottando per trattenere le lacrime. Ha poi rivelato che il regista della serie è stato molto aperto e ha ascoltato attentamente i racconti legati alla sua nonna, utilizzandoli come fonte d’ispirazione per costruire il personaggio di Saniye. Questa connessione personale ha reso la scena ancora più speciale per Yeninci.

La sensibilità dell’attrice è emersa durante l’intervista quando ha sottolineato che interpretare quelle scene richiedeva molta attenzione e sensibilità, poiché anche sua madre aveva perso sua madre, rendendo l’argomento delicato per tutto il cast. Selin ha concluso l’intervista esprimendo il suo affetto per i suoi compagni di set, sottolineando che, nonostante le difficoltà, sono rimasti professionali e hanno affrontato insieme le sfide emotive della trama.