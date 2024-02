Amadeus, firmate le carte del divorzio: è stata tutta una messinscena per Sanremo | Adesso è ufficiale

Arriva la notizia dell’ufficialità del motivo del ‘divorzio’ di Amadeus dalla persona per lui più importante. Era già tutto programmato.

Amadeus sta vivendo un divorzio difficile nella sua vita, anzi, due. Il primo, quello che tutti conoscono, è il divorzio dal Festival di Sanremo, che Amadeus ha condotto e diretto per la quinta ed ultima volta; l’altro, ben più personale e doloroso, riguarda invece una delle persone più speciali per l’amato personaggio televisivo.

Dopo l’enorme successo dell’ultima edizione di Sanremo, la più seguita da quella del 1995, Amadeus probabilmente sperava di prendersi un po’ di meritato riposo e concentrarsi sia sulla pianificazione di progetti futuri, sia sul passare del tempo con i suoi cari. La sorpresa, dunque, è stata davvero terribile per lui.

Dalla lista dei suddetti cari, infatti, potrebbe venir meno una persona. Nessun lutto, fortunatamente, ma una inaspettata separazione per la quale sarebbe già tutto pronto. Per decenni sono stati fianco a fianco, ma la magia ormai si è spezzata ed Amadeus ha dovuto dire addio ad una delle persone più speciali per lui.

Di mezzo ci sarebbe anche il Festival stesso, nello specifico l’edizione del prossimo anno, che è ancora come un’auto senza pilota. I piani di Amadeus e della persona in questione non si sono allineati e questo ha portato ad una rottura dolorosa. Cosa è successo?

Sanremo ci va di mezzo

Pare che la vicenda si intrecci all’addio di Amadeus a Sanremo. Senza Amadeus, il Festival di Sanremo deve rimanere sui giusti binari e continuare la sua corsa di grandi successi televisivi e musicali. Amadeus non era solo il conduttore, ma anche il direttore artistico, dunque la kermesse ha perso sia il burattinaio che il burattino. Chi rimpiazzerà Amadeus l’anno prossimo?

Sono state fatte delle ipotesi ed è serpeggiata qualche indiscrezione, ma uno dei nomi più ripetuti e convincenti pare essere quello di Paolo Bonolis. Anch’egli un grandissimo della televisione italiana (e conduttore di Sanremo nel 2005 e 2009), Bonolis si è legato recentemente a programmi come Avanti un altro! e Ciao Darwin, ma pare che avrebbe rescisso il suo contratto con Mediaset per assumere la guida del Festival.

Amadeus, Bonolis e la loro “persona speciale”

Si è creato quindi uno scomodo triangolo fra Amadeus, Bonolis ed il terzo misterioso soggetto. Costui non è altri che Lucio Presta, manager di Bonolis ed “ex” di Amadeus che, secondo alcuni, sarebbe la mente dietro questo ricambio. Presta starebbe favorendo la scelta di Bonolis ad appena due mesi dalla sua separazione professionale con Amadeus, con il quale è stato legato nel lavoro e nell’amicizia per decenni.

I malpensanti dicono anche che Presta avrebbe interrotto il suo sodalizio con Amadeus proprio per metterlo da parte e portare Bonolis alla guida di Sanremo, ma non ci sono chiaramente indizi per favorire questa teoria complottistica ai danni di Amadeus. Se fosse davvero Bonolis ad ereditare la conduzione e direzione artistica, egli avrebbe fra le mani una bella responsabilità.